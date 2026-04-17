Το Ιράν απειλεί ότι θα ξανακλείσει τα Στενά του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Οι τρεις όροι που έχει θέσει η Τεχεράνη για την διέλευση των πλοίων από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα
Ιρανικό πολεμικό πλοίο εκτοξεύει πύραυλο / IRGC / WANA (West Asia News Agency) / Handout via REUTERS

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, μετά την απόφαση του Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, λόγω της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, κάτι που προκάλεσε την ιδιαίτερη ικανοποίηση και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, όπως δήλωσε το απόγευμα της Παρασκευής (17.04.2026) κορυφαίος αξιωματούχος του Ιράν στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, η Τεχεράνη δεν θα διστάσει να αλλάξει γνώμη και να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ δεν σταματήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της περιοχής, που τέθηκε σε ισχύ στις 5 μ.μ (ώρα Ελλάδας) την Δευτέρα του Πάσχα (13.04.2026).

Ακόμα, ο ίδιος τόνισε ότι Ιράν έχει θέσει τρεις όρους για την διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Πρώτον, τα πλοία πρέπει να είναι εμπορικά. Η διέλευση στρατιωτικών πλοίων απαγορεύεται και ούτε τα πλοία ούτε το φορτίο τους πρέπει να σχετίζονται με εμπόλεμες χώρες.

Δεύτερον, τα πλοία πρέπει να διέρχονται από την διαδρομή που έχει εκ των προτέρων καθορίσει το Ιράν για την διεθνή ναυσιπλοΐα.

Τρίτον, η διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ θα γίνεται υπό τον συντονισμό των ιρανικών δυνάμεων.

