Κόσμος

Το Ιράν απορρίπτει τις «υπερβολικές» απαιτήσεις του Τραμπ: Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με τους δικούς μας όρους

Η Τεχεράνη ζητάει μεταξύ άλλων να αναγνωριστεί η κυριαρχία της επί των Στενών του Ορμούζ ως «φυσικό, νόμιμο δικαίωμά της»
Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ορίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, μετέδωσε σήμερα (25.03.2026) το τηλεοπτικό δίκτυο Press TV επικαλούμενο Ιρανό αξιωματούχο.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι το Ιράν είδε τις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και θεωρεί υπερβολικούς τους όρους που έθεσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενώ ενημέρωσε μέσω μεσολαβητή από την περιοχή ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

Τόνισε εξάλλου, ότι οι αμυντικές επιχειρήσεις του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να γίνουν δεκτοί οι όροι του.

Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη δήλωσε στις ΗΠΑ μέσω ενός ενδιάμεσου ότι θα συνεχίσει να αμύνεται, θέτοντας πέντε όρους υπό τους οποίους το Ιράν θα τερματίσει τον πόλεμο:

  • Να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του Ιράν.
  • Να υπάρχουν συγκεκριμένοι μηχανισμοί που θα διασφαλίζουν ότι δεν θα γίνουν μελλοντικές επιθέσεις.
  • Καταβολή πολεμικών ζημιών.
  • Να σταματήσουν οι επιθέσεις σε φιλοϊρανικές οργανώσεις στην περιοχή.
  • Διεθνής αναγνώριση και εγγυήσεις σχετικά με την εξουσία του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ.

Ειδικότερα, το Ιράν ζητεί να αναγνωριστεί η κυριαρχία του επί των Στενών του Ορμούζ ως «φυσικό, νόμιμο δικαίωμά του», μετέδωσε το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV .

«Αρνητική η πρώτη απάντηση στο σχέδιο των 15 σημείων»

Το Reuters αναφέρει επίσης ότι η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση των 15 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό της επίθεσής της στο Ιράν, μετά από παρόμοια σχόλια που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων ότι η αρχική απάντηση στην πρόταση των ΗΠΑ δεν ήταν «θετική». Ωστόσο, τόνισε ότι το ιρανικό καθεστώς εξακολουθούσε να εξετάζει την πρόταση.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η απάντηση της Τεχεράνης είχε παραδοθεί στο Πακιστάν για να διαβιβαστεί στην Ουάσινγκτον.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι το Πακιστάν παρέδωσε μια πρόταση των ΗΠΑ στο Ιράν, ενώ και η Τουρκία βοηθά στην εξεύρεση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου και «είτε η Τουρκία είτε το Πακιστάν εξετάζονται ως τόπος διεξαγωγής αυτών των συνομιλιών», όπως είπε ιρανική πηγή στο Reuters.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να διαβίβασε στο Ιράν «σχέδιο» δεκαπέντε σημείων ενόψει της σύναψης «συμφωνίας» που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, απαιτώντας, μεταξύ άλλων, η Τεχεράνη να απεμπολήσει όλο το εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό ουράνιο που έχει στην κατοχή της και να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
539
61
60
49
45
Newsit logo
Newsit logo