Το Ιράν αρνήθηκε ότι χτύπησε με διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία και μιλά για προβοκάτσια

Το Ιράν αρνείται ότι διαθέτει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, λέγοντας ότι δεν ήταν ιρανικό το χτύπημα στην αμερικανοβρετανική βάση στη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία κάνοντας λόγο για προβοκάτσια.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, είπε χαρακτηριστικά πως ούτε καν ο Μαρκ Ρούτε μπορεί να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς των ισραηλινών αρχών για ιρανικές επιθέσεις με διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους στην αμερικανοβρετανική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία. Αυτή είναι μια ακόμη ιστορία για μια επιχείρηση «ψεύτικης σημαίας», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

That even the NATO Secretary General (who is infamously pressing Alliance members to appease the U.S. and support their illegal war on #Iran) declines to endorse Israel’s most recent disinformation, speaks volumes: the world has grown thoroughly exhausted with these tired and… https://t.co/KTDAuwa4PT — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 23, 2026

«Το γεγονός ότι ακόμη και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος είναι διαβόητος για την πίεση που ασκεί στα μέλη της συμμαχίας να ευχαριστήσουν τις ΗΠΑ και να υποστηρίξουν τον παράνομο πόλεμό τους εναντίον του Ιράν, αρνείται να υποστηρίξει την τελευταία εκστρατεία παραπληροφόρησης του Ισραήλ λέει πολλά: ο κόσμος έχει κουραστεί εντελώς από αυτές τις τετριμμένες και δυσφημισμένες ιστορίες ψευδούς σημαίας», έγραψε στο X, επικαλούμενος τα λόγια του Ρούτε σχετικά με την αδυναμία του ΝΑΤΟ να επιβεβαιώσει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση στο νησί στον Ινδικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της συμμαχίας, ο ισχυρισμός του Ισραήλ ότι το Ιράν διαθέτει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους απαιτεί περαιτέρω επαλήθευση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αρχηγός του ισραηλινού επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν εκτόξευσε έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο δύο σταδίων προς το νησί με βεληνεκές 4.000 χιλιομέτρων, «ικανό να φτάσει το Βερολίνο, το Παρίσι και τη Ρώμη».

Ρούτε: Δεν επιβεβαιώνουμε ότι πύραυλοι του Ιράν χτύπησαν το Ντιέγκο Γκαρσία

Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η πρόσφατη επίθεση κατά της αμερικανο-βρετανικής στρατιωτικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό πραγματοποιήθηκε με ιρανικούς διηπειρωτικούς πυραύλους. Τη δήλωση αυτή έκανε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS News, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφής επιβεβαίωση για την προέλευση των πυραύλων βεληνεκούς 4.000 χιλιομέτρων που έπληξαν τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία.

Ο Μαρκ Ρούτε διαβεβαίωσε ότι είναι «απόλυτα πεπεισμένος» πως η Βορειοατλαντική Συμμαχία θα καταφέρει να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, εξέφρασε πλήρη υποστήριξη στις στρατιωτικές πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «κριτική» λόγω της υπαρξιακής απειλής που διατρέχει η περιοχή.