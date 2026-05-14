Τραμπ και Σι συμφώνησαν πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά – «Είχαν καλή συνάντηση», λέει ο Λευκός Οίκος

Ουδεμία αναφορά του Λευκού Οίκου στην σκληρή προειδοποίηση του Κινέζου προέδρου για την Ταϊβάν
Με φόντο τον πόλεμο που μαίνεται στην Μέση Ανατολή, το διπλό ναυτικό μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ και την γεωπολιτική κρίση στην Ταϊβάν, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

Κατά τη δίωρη συνάντησή τους, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Λίγες ώρες νωρίτερα και ενώ επέβαινε στο προεδρικό αεροσκάφος για το Πεκίνο, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε πως ελπίζει στην συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας κατέληξαν πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Τραμπ και Σι συζήτησαν επίσης πώς θα συνεχισθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τον τερματισμό της ροής των πρόδρομων χημικών ουσιών της φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ καθώς και την αύξηση των κινεζικών αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων.

Η Ταϊβάν δεν αναφέρεται στη σύνοψη του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση, αν και διέρρευσε πως ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ πως το συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί να φέρει σε σύγκρουση τις 2 χώρες.

Παρ’ όλ’ αυτά και οι δύο ηγέτες έστειλαν μήνυμα ενότητας και συνεργασίας, με τον Λευκό Οίκο να σχολιάζει πως η συνάντηση τους ήταν «καλή».

«Ο πρόεδρος Τραμπ είχε μια καλή συνάντηση με τον κινέζο πρόεδρο Σι. Τα δύο μέρη συζήτησαν μέσα για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες», ανακοίνωσε η αμερικανική προεδρία.

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο με μεγάλες τιμές. Στρατιωτική παρέλαση και εκατοντάδες παιδιά τον περίμεναν στην πλατεία Τιενανμέν πριν ξεκινήσει η κεκλεισμένων των θυρών συζήτηση τους.

