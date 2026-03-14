Το Ιράν «δεν θα ανοίξει» τα Στενά του Ορμούζ παρά τις απειλές Τραμπ – Μερική αναστολή λειτουργίας της Φουτζάιρα

Νωρίτερα drone που αναχαιτίστηκε προκάλεσε πυρκαγιά στο εμιράτο της Φουτζάιρα
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει τις απειλές αλλά το Ιράν δεν υποκύπτει, αφού ένας πρώην διοικητής της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC), δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμοζ «δεν θα ανοίξουν». 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι, αν το Ιράν παρεμποδίσει τη διέλευση πλοίων από τη βασική αυτή πετρελαϊκή οδό, θα «επανεξετάσει» την απόφασή του να μην «εξαφανίσει» τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού Χαργκ, το οποίο είναι υπεύθυνο για το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

«Χωρίς την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον Περσικό Κόλπο και τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ στα χέρια των χωρών της περιοχής και του Ομάν, δεν μπορεί να επιτευχθεί ασφάλεια», δήλωσε ο πρώην αξιωματικός της IRGC Μοχσέν Ρεζάι.

Ο Ρεζάι δήλωσε ότι το Ιράν θα εξετάσει το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου μόνο αφού λάβει αποζημίωση από τις ΗΠΑ και «100% εγγύηση για το μέλλον, κάτι που είναι αδύνατο χωρίς την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον Περσικό Κόλπο».

Η Φουτζάιρα αναστέλλει ορισμένες εργασίες μετά από επίθεση με drone

Παράλληλα ορισμένες δραστηριότητες φόρτωσης πετρελαίου έχουν ανασταλεί σε έναν σημαντικό τερματικό σταθμό εξαγωγών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαιτίας των drones που χτυπούν την περιοχή.

Ένα drone που αναχαιτίστηκε προκάλεσε πυρκαγιά στο εμιράτο της Φουτζάιρα, αφού η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν χαρακτήρισε τα αμερικανικά συμφέροντα στα ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένων λιμανιών, αποβάθρων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ως νόμιμους στόχους.

Η Φουτζάιρα αποτελεί το σημείο εξόδου για περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα του αργού πετρελαίου Murban των ΗΑΕ, ένας όγκος που αντιστοιχεί στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραμπ: «Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ» – Το κάλεσμα σε Βρετανία και Κίνα
«Ελπίζουμε ότι Κίνα, Γαλλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα στείλουν πλοία, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως» τονίζει ο Τραμπ
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμμετέχει σε τελετή απονομής του Μεταλλίου Τιμής στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου
Μπαράζ επιθέσεων της Ουκρανίας στη Ρωσία – Χτυπήθηκαν διυλιστήρια και το λιμάνι του Καυκάσου, τρεις τραυματίες
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ
ρωσία
Maran Homer: Αυτό είναι το ελληνόκτητο πλοίο που χτυπήθηκε από drone στη Μαύρη Θάλασσα – Η ανακοίνωση της εταιρείας
Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, το πλοίο του Ομίλου Αγγελικούση χτυπήθηκε από drone στη γέφυρα. Την επίθεση φέρεται να πραγματοποίησαν Ουκρανοί ως αντίδραση στην αμερικανική άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο
Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα 17
NYT: Βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Μπαχρέιν προς το Ιράν – Η πρώτη αμερικανική επίθεση από χώρα του Κόλπου
Φαίνεται πως οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από αμερικανικό εκτοξευτήρα – Δεν έχει διευκρινιστεί αν την επίθεση την εξαπέλυσε ο στρατός του Μπαχρέιν ή των ΗΠΑ οι οποίες έχουν βάσει στην χώρα
NYT: Βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Μπαχρέιν προς το Ιράν – Η πρώτη αμερικανική επίθεση από χώρα του Κόλπου
