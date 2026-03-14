Το Ιράν «δεν θα ανοίξει» τα Στενά του Ορμούζ παρά τις απειλές Τραμπ – Μερική αναστολή λειτουργίας της Φουτζάιρα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει τις απειλές αλλά το Ιράν δεν υποκύπτει, αφού ένας πρώην διοικητής της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC), δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμοζ «δεν θα ανοίξουν».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι, αν το Ιράν παρεμποδίσει τη διέλευση πλοίων από τη βασική αυτή πετρελαϊκή οδό, θα «επανεξετάσει» την απόφασή του να μην «εξαφανίσει» τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού Χαργκ, το οποίο είναι υπεύθυνο για το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

«Χωρίς την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον Περσικό Κόλπο και τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ στα χέρια των χωρών της περιοχής και του Ομάν, δεν μπορεί να επιτευχθεί ασφάλεια», δήλωσε ο πρώην αξιωματικός της IRGC Μοχσέν Ρεζάι.

Ο Ρεζάι δήλωσε ότι το Ιράν θα εξετάσει το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου μόνο αφού λάβει αποζημίωση από τις ΗΠΑ και «100% εγγύηση για το μέλλον, κάτι που είναι αδύνατο χωρίς την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον Περσικό Κόλπο».

Η Φουτζάιρα αναστέλλει ορισμένες εργασίες μετά από επίθεση με drone

Παράλληλα ορισμένες δραστηριότητες φόρτωσης πετρελαίου έχουν ανασταλεί σε έναν σημαντικό τερματικό σταθμό εξαγωγών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαιτίας των drones που χτυπούν την περιοχή.

Ένα drone που αναχαιτίστηκε προκάλεσε πυρκαγιά στο εμιράτο της Φουτζάιρα, αφού η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν χαρακτήρισε τα αμερικανικά συμφέροντα στα ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένων λιμανιών, αποβάθρων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ως νόμιμους στόχους.

Η Φουτζάιρα αποτελεί το σημείο εξόδου για περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα του αργού πετρελαίου Murban των ΗΑΕ, ένας όγκος που αντιστοιχεί στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης.