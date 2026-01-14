Το Ιράν έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του – Εκδόθηκε νέα NOTAM

Σε εκτεταμένους περιορισμούς στις αεροπορικές μετακινήσεις προχώρησε το Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (15.01.2026) στον απόηχο των σεναρίων πολεμικών προετοιμασιών των ΗΠΑ. Με το κλείσιμο του εναέριου χώρου, το καθεστώς της Τεχεράνης απέκλεισε ουσιαστικά τις περισσότερες πτήσεις.

Εξαιρέσεις από το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου του Ιράν, προβλέπονται μόνο για διεθνείς πτήσεις.

Επίσης, για πτήσεις που απογειώνονται από την Ισλαμική Δημοκρατία με ειδική, εκ των προτέρων έγκριση της αρμόδιας αρχής πολιτικής αεροπορίας.

Όλες οι υπόλοιπες πτήσεις που θα διέρχονταν από τον ιρανικό εναέριο χώρο υποχρεώνονται σε αλλαγή πορείας.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) η υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, τα ξημερώματα της Πέμπτης (15.01.2026).

Η Τεχεράνη εξέδωσε NOTAM (σ.σ. notice to airmen, «ειδοποίηση προς τους ιπταμένους»), με ισχύ για κάτι περισσότερο από δύο ώρες, κατά την ίδια πηγή.

❌ New NOTAM just issued by Iran closing airspace to all flights except international flights to/from Iran with permission. NOTAM is valid for a little more than 2 hours.



Live view of Iranian airspace: https://t.co/8pUMTxjSkS pic.twitter.com/8GTGUZw0po — Flightradar24 (@flightradar24) January 14, 2026

Το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου εντάσσεται σε πλαίσιο αυξημένων μέτρων επιφυλακής, με τις αεροπορικές εταιρείες και τα κέντρα ελέγχου πτήσεων να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να προσαρμόζουν τα δρομολόγια που επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη NOTAM.

Χθες (14.01.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ προτίμησε να παραμείνει αόριστος για την προοπτική αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν, τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε επανειλημμένα να διατάξει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας αφότου άρχισαν στα τέλη Δεκεμβρίου κινητοποιήσεις που συντάραξαν τη χώρα και χαρακτηρίζονται οι μεγαλύτερες από ιδρύσεώς της το 1979.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απείλησε να ανταποδώσει, στοχοποιώντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τις θαλάσσιες μεταφορές των ΗΠΑ.

Ιράν: «Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί ούτε την Πέμπτη»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα», εν μέσω σκληρής καταστολής των διαδηλώσεων από τις αρχές, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Στην ερώτηση «θα προχωρήσετε στον απαγχονισμό κάποιων από τους διαδηλωτές;» ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας απάντησε πως δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη) ή αύριο (σήμερα Πέμπτη)».

«Μπορώ να σας πω ότι είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς», επέμεινε, ενώ κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην επαναλάβει το «λάθος» – όπως χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιθέσεις του περασμένου Ιουνίου κατά του Ιράν.

.@BretBaier: “If you have a message for President Trump, who obviously is and has talked about and is considering some kind of action to help the protesters on the ground, if you have message for him, what is the message?”



IRANIAN FOREIGN MINISTER: “My message is do not repeat… pic.twitter.com/svOVdVVZRi — Fox News (@FoxNews) January 14, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει νωρίτερα χθες πως πληροφορήθηκε από «αξιόπιστη πηγή» πως δεν υπάρχει «σχέδιο για εκτελέσεις» στο Ιράν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σε σχέση με τις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις χιλιάδων Ιρανών, οι οποίες πυροδότησαν κύμα σκληρής καταστολής, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν υποστήριξε στη συνέντευξή του στο Fox News ότι οι Αρχές έχουν τον «πλήρη έλεγχο» της κατάστασης στη χώρα.

.@BretBaier to Iranian Foreign Minister: “There are reports, sir, that anywhere from 2,500 to more than 12,000 protesters in various cities have been killed by the regime. How many people have been killed?” pic.twitter.com/Nd0J7q27y1 — Fox News (@FoxNews) January 14, 2026

«Πλέον (…) επικρατεί ηρεμία. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο» της κατάστασης, είπε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Η Lufthansa θα παρακάμπτει τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ιράκ «μέχρι νεοτέρας»

Ο γερμανικός όμιλος αεροπορικών μεταφορών Lufthansa ανακοίνωσε ότι τα αεροσκάφη των εταιρειών του θα παρακάμπτουν τον εναέριο χώρο του Ιράκ και του Ιράν «μέχρι νεοτέρας», με φόντο τις απειλές που απηύθυναν το τελευταίο διάστημα οι ΗΠΑ στις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο όμιλος, ο οποίος, πέρα από τον γερμανικό εθνικό αερομεταφορέα, συμπεριλαμβάνει, επίσης, τις Austrian, Brussels Airlines, Discover, Eurowings, Swiss και ITA Airways, εξήγησε σε ανακοίνωσή του ότι αποφάσισε τα αεροσκάφη του να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο των δύο κρατών «εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή».

Η Lufthansa αποφάσισε ακόμη ότι οι πτήσεις των αεροσκαφών της προς και από το Ισραήλ και την Ιορδανία θα γίνονται υπό μορφή ημερήσιων αποστολών ως τις 19 Ιανουαρίου «εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή». Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι τα πληρώματά της θα επιστρέφουν απευθείας, χωρίς να διανυκτερεύουν στις χώρες αυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, που διευκρινίζει ότι κάποιες πτήσεις δεν αποκλείεται να ακυρωθούν.

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο, οι γερμανικές αρχές δεν έκαναν κάποιο σχόλιο για τις δικές τους συστάσεις ασφαλείας.