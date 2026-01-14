Με το δάχτυλο στη σκανδάλη ΗΠΑ και Ιράν παρά το γεγονός πως «οι εκτελέσεις σταμάτησαν» – Εκκενώνονται βάσεις και πρεσβείες

Στο παγκόσμιο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μια φορά η Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να σκέφτεται την επίθεση στο Ιράν και την Τεχεράνη να κάνει λόγο για «δολοφονία» του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ ετοιμάζει χτύπημα «τα επόμενα δυο 24ωρα στο Ιράν» με σκοπό να στηρίξει τους χιλιάδες διαδηλωτές κατά του θεοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Ωστόσο το βράδυ της Τετάρτης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενημερώθηκε πως «σταματούν» οι δολοφονίες διαδηλωτών στο Ιράν, καθώς κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σε δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου, από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ είπε πως σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που είχε σχετικά με την βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, «οι δολοφονίες σταματούν».

Και πως δεν προκύπτει επί του παρόντος σχέδιο των ιρανικών αρχών για εκτελέσεις.

«Μας έχουν ενημερώσει με αρκετά έντονο τρόπο, θα δούμε όμως πού θα πάει όλο αυτό, μας είπαν όμως ότι οι σκοτωμοί στο Ιράν έχουν σταματήσει και συνεχίζουν να σταματούν. Και δεν υπάρχουν σχέδια για εκτελέσεις ή για κάποια εκτέλεση ή εκτελέσεις.

Έτσι μου έχουν πει αυτό το καλό μέρος. Θα το μάθουμε για αυτό. Είμαι σίγουρος ότι αν συμβεί, θα είμαστε πολύ αναστατωμένοι, να δώσουμε τις πληροφορίες που έχουμε και να σας ενημερώσουμε. Οι δολοφονίες έχουν σταματήσει, δεν θα γίνει καμία εκτέλεση. Σήμερα ήταν η μέρα της εκτέλεσης».

“The killing in Iran is stopping, and it has stopped. There is no plan for executions. I’ve been told that on good authority.” — President Trump pic.twitter.com/UMnOsZI2Dd — Trump War Room (@TrumpWarRoom) January 14, 2026

Ωστόσο, οι προετοιμασίες για πιθανή επέμβαση βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το NBC News. Ο Τραμπ παρουσίασε την Τρίτη στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του τι επιθυμεί να επιτύχει με οποιαδήποτε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Το Πεντάγωνο έχει πλέον προσαρμόσει τις επιλογές ώστε να ανταποκρίνονται στους στρατιωτικούς στόχους του, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο NBC News δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις συζητήσεις.

Οι επιλογές αυτές επρόκειτο να παρουσιαστούν στον Τραμπ σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού.

Ερωτηθείς σχετικά με το γεγονός ότι ο πρόεδρος έδωσε οδηγίες στους συνεργάτες του για τους στόχους του στο Ιράν, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «όλες οι επιλογές είναι στη διάθεση του προέδρου Τραμπ για την αντιμετώπιση της κατάστασης στο Ιράν».

ΗΠΑ και Βρετανία εκκενώνουν βάσεις και πρεσβείες

Νωρίτερα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από τις βάσεις τους στη Μέση Ανατολή, αμέσως μετά τις απειλές του Ιράν πως θα χτυπήσει τις Αμερικανικές βάσεις στην γύρω χώρες, αν δεχθεί πλήγμα από την Ουάσιγκτον.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από βασικές βάσεις στην περιοχή ως προληπτικό μέτρο, λόγω της έντασης που επικρατεί στην περιοχή.

Η Βρετανία επίσης αποσύρει μέρος του προσωπικού της από μια αεροπορική βάση στο Κατάρ εν όψει πιθανών αμερικανικών επιθέσεων, σύμφωνα με την εφημερίδα i. Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο.

Το Politico από την πλευρά του επικαλείται εκπρόσωπο της κυβέρνησης που δήλωσε: “Κλείσαμε προσωρινά τη βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη, η οποία θα λειτουργεί στο εξής εξ αποστάσεως. Οι ταξιδιωτικές οδηγίες του υπουργείου Εξωτερικών έχουν επικαιροποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτήν την αλλαγή”.

«Όλα τα σημάδια δείχνουν ότι μια αμερικανική επίθεση είναι επικείμενη, αλλά έτσι συμπεριφέρεται και η παρούσα κυβέρνηση για να κρατά όλους σε εγρήγορση.

Η απρόβλεπτικότητα είναι μέρος της στρατηγικής», δήλωσε ένας δυτικός στρατιωτικός αξιωματούχος στο Reuters αργότερα την Τετάρτη.

Μάλιστα το βράδυ της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου αναχώρησαν έξι αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού των ΗΠΑ από την αεροπορική βάση στο Κατάρ, πιθανόν για να μην χτυπηθούν από Ιρανικές δυνάμεις.

The U.S. Air Force’s evacuation of military aircraft from Al Udeid Air Base has begun in preparation of strikes against Iran, with a steady stream of at least 6 KC-135R/T “Stratotanker” Aerial-Refueling Tankers seen departing the base in Qatar. pic.twitter.com/F7pSAZFUyE — OSINTdefender (@sentdefender) January 14, 2026

Ιταλία και Πολωνία ζητούν από τους πολίτες τους να φύγουν από το Ιράν

Η κυβέρνηση Μελόνι, μέσω του υπουργείου εξωτερικών, ζήτησε από τους Ιταλούς πολίτες που ζουν στο Ιράν και είναι σε θέση να το πράξουν, να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Στο μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση της μονάδας διαχείρισης κρίσεων, στην οποία συμμετέχουν ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ιθύνοντες του υπουργείου Άμυνας και των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, όπως και ο Ιταλός πρέσβης στο Ιράν και οι πρέσβεις στις χώρες της ευρύτερης περιοχής, με στόχο μια αναλυτική εκτίμηση των εξελίξεων.

Οι Πολωνοί πολίτες θα πρέπει να φύγουν από το Ιράν αμέσως, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Το υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει (τους Πολωνούς) να φύγουν αμέσως από το Ιράν και να αποφύγουν κάθε ταξίδι στη χώρα αυτή» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το Ιράν «απειλεί» με… δολοφονία Τραμπ

Την ίδια ώρα το Ιράν απειλεί ανοικτά και σε ζωντανή μετάδοση με δολοφονία τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα η κρατική τηλεόραση του Ιράν, σύμφωνα με το AFP, μετέδωσε ένα απειλητικό μήνυμα προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας πως «αυτή τη φορά δεν θα χάσει τον στόχο».

Το μήνυμα αποτελεί μια σαφής αναφορά στην απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024 όταν μια σφαίρα χτύπησε στο αυτί τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας.

Islamic republic state TV just crossed a red line. Airing an image of President Trump after an attempted assassination (by the regime) along with a Persian message reading “this time, the bullet won’t miss.” This is a direct threat against the President. pic.twitter.com/g4UUwnxEYX — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) January 14, 2026

Παράλληλα ο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης Μοχάμαντ Πακπούρ κατηγόρησε ευθέως τις ΗΠΑ και το Ισραήλ πως βρίσκονται πίσω από το κίνημα αμφισβήτησης, που συνταράσσει το Ιράν τις τελευταίες ημέρες.

Σε μια δήλωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο Μοχάμαντ Πακπούρ κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι οι «δολοφόνοι της ιρανικής νεολαίας» και απείλησε με αντίποινα.

Η G7 απειλεί την Τεχεράνη με «πρόσθετα περιοριστικά μέτρα» εάν συνεχιστεί η καταστολή των διαδηλώσεων

Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών της G7 δήλωσαν σήμερα «έτοιμοι για επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων εάν το Ιράν συνεχίσει την καταστολή των διαδηλώσεων».

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για τον μεγάλο αριθμό θανάτων και τραυματισμών», αναφέρουν οι ΥΠΕΞ της Γερμανίας, του Καναδά, των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας, καθώς και η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζοντας τις «δολοφονίες» και τις «αυθαίρετες συλλήψεις» διαδηλωτών στο Ιράν.

«Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην κλιμάκωση της βίαιης καταστολής» των κινητοποιήσεων, υπογραμμίζεται στην κοινή δήλωση με την οποία ζητείται από τις ιρανικές αρχές «να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, ανακοίνωσε σήμερα η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία έκανε επίσης λόγο για περισσότερες από 10.000 συλλήψεις.