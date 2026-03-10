Κόσμος

Το Ιράν ενδέχεται να ενεργοποιεί κρυφές ομάδες στο εξωτερικό, σύμφωνα με προειδοποίηση από τις ΗΠΑ – «Πιάστηκαν» κρυπτογραφημένα μηνύματα

Τα μηνύματα φαίνεται πως προορίζονταν για «μυστικούς παραλήπτες» που διαθέτουν το κλειδί κρυπτογράφησης
Ιραν
Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Οι ΗΠΑ έχουν υποκλέψει κρυπτογραφημένες επικοινωνίες που πιστεύεται ότι προέρχονται από το Ιράν και που ενδέχεται να χρησιμεύσουν ως «επιχειρησιακός καταλύτης» για «αδρανείς πυρήνες» εκτός της χώρας, σύμφωνα με προειδοποίηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που εστάλη στις αρχές επιβολής του νόμου.

Η προειδοποίηση, που εξετάστηκε από το ABC News, αναφέρεται σε «προκαταρκτική ανάλυση σημάτων» μιας μετάδοσης με προέλευση «πιθανον» από το Ιράν που αναμεταδόθηκε σε πολλές χώρες λίγο μετά το θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σκοτώθηκε σε μια αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Η υποκλαπείσα μετάδοση ήταν κωδικοποιημένη και φαινόταν να προορίζεται για «μυστικούς παραλήπτες» που διαθέτουν το κλειδί κρυπτογράφησης, το είδος του μηνύματος που προορίζεται να μεταδώσει οδηγίες σε «μυστικούς πράκτορες ή «αδρανείς πράκτορες» χωρίς τη χρήση του διαδικτύου ή των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Είναι πιθανό οι μεταδόσεις να «προορίζονταν για την ενεργοποίηση ή την παροχή οδηγιών σε «κοιμώμενους» πράκτορες που λειτουργούν εκτός της χώρας προέλευσης», ανέφερε η προειδοποίηση.

«Αν και το ακριβές περιεχόμενο αυτών των εκπομπών δεν μπορεί να προσδιοριστεί προς το παρόν, η ξαφνική εμφάνιση ενός νέου σταθμού με χαρακτηριστικά διεθνούς αναμετάδοσης δικαιολογεί αυξημένη επαγρύπνηση», ανέφερε η προειδοποίηση.

Αν και η προειδοποίηση είναι προσεκτική στο να αναφέρει ότι «δεν υπάρχει επιχειρησιακή απειλή που να συνδέεται με συγκεκριμένη τοποθεσία», δίνει οδηγίες στις αρχές επιβολής του νόμου να αυξήσουν την παρακολούθηση ύποπτων ραδιοσυχνοτήτων.

Εάν το περιεχόμενο της προειδοποίησης αποδειχθεί αληθές, θα επιβεβαιώσει τους φόβους που εξέφρασαν οι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ότι οι κρυφές κυψέλες που έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη Δύση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αντίποινα.

Κόσμος
A screengrab from a video released by U.S. Central Command (CENTCOM) shows a missile being fired from an unknown location, released February 28, 2026, in this still image obtained from social media. CENTCOM via X/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT Verification lines: Reuters was not able to independently verify the location and the date when the video was filmed. U.S. confirmed attack on Iran on Saturday (February 28). No older version of the video was found posted before Saturday (February 28).
