Κόσμος

Το Ιράν επιστρατεύει εφήβους από 12 ετών για τις περιπολίες εθελοντών στην Τεχεράνη

Πολλοί νέοι και έφηβοι επιδιώκουν να συμμετάσχουν ενεργά, αναλαμβάνοντας καθήκοντα όπως περιπολίες και συλλογή πληροφοριών για θέματα ασφάλειας
Τεχεράνη
Τεχεράνη / Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Ακόμη και 12χρονα επιτρέπει το Ιράν να μπουν στο παιχνίδι του πολέμου, αφού τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν στους εθελοντές που περιπολούν στην Τεχεράνη.

Οι αρχές του Ιράν ανοίγουν τον δρόμο για τη συμμετοχή ακόμη και πολύ νεαρών εθελοντών, σε αποστολές ασφάλειας στην Τεχεράνη, καθώς, σύμφωνα με αξιωματούχους, αυξάνεται το ενδιαφέρον των νέων να συμβάλλουν στις δραστηριότητες του καθεστώτος.

Όπως δήλωσε ο Ραχίμ Νανταλί, στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης, επιτρέπεται πλέον σε εφήβους έως και 12 ετών να εντάσσονται στις ομάδες εθελοντών που πραγματοποιούν περιπολίες στην πρωτεύουσα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός νέων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «μέτωπο αντίστασης», όπως το χαρακτήρισε.

Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στους δρόμους της Τεχεράνης, στήνοντας περισσότερα σημεία ελέγχου, με στόχο όπως αναφέρεται, την αποτροπή πιθανών διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος.

Κεντρικό ρόλο σε αυτές τις επιχειρήσεις έχουν οι Μπασίτζ, μια μαζική εθελοντική δύναμη που αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδες μέλη σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τον Νανταλί, πολλοί νέοι και έφηβοι επιδιώκουν να συμμετάσχουν ενεργά, αναλαμβάνοντας καθήκοντα όπως περιπολίες και συλλογή πληροφοριών για θέματα ασφάλειας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo