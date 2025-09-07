Το Ιράν περιορίζει το πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων αλλά απειλεί

Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμά του, σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί την Κυριακή (07.09.2025).

Το Ιράν είναι έτοιμο να δεχτεί ελέγχους στο πυρηνικό πρόγραμμά του και περιορισμούς στον εμπλουτισμό ουρανίου, σε αντάλλαγμα για την άρση των διεθνών κυρώσεων, υποστηρίζει ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στη βρετανική εφημερίδα «Guardian».

Το Ιράν «είναι έτοιμο να συνάψει μία ρεαλιστική και βιώσιμη συμφωνία που θα προβλέπει αυστηρή επιτήρηση και περιορισμούς στον εμπλουτισμό, σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων» αναφέρει ο Αμπάς Αραγτσί, απευθυνόμενος στη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία, την αποκαλούμενη ομάδα Ε3. «Αν δεν αδράξουν αυτό το παράθυρο ευκαιρίας οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές, σε πρωτοφανές επίπεδο, για την περιοχή και πέραν αυτής», πρόσθεσε.

Στα τέλη Αυγούστου η Ε3 ενεργοποίησε στον ΟΗΕ τον μηχανισμό που επιτρέπει την επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, όπως προβλέπεται από τη διεθνή συμφωνία που είχαν υπογράψει τον Ιούλιο του 2015. Έδωσαν στο Ιράν προθεσμία ενός μήνα για να διαπραγματευτεί και να αποφύγει τις κυρώσεις.

Την περασμένη εβδομάδα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας μίλησε με τον Αραγτσί, όταν συναντήθηκαν στην Ντόχα και αναφέρθηκε «στην πρόσβαση των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν», σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της ΕΕ.

Τη συμφωνία του 2015 είχαν υπογράψει επίσης η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ που αποχώρησαν από αυτήν το 2018, κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, επαναφέροντας δικές τους κυρώσεις. Στη συνέχεια η Τεχεράνη δεν τήρησε κάποιες από τις δεσμεύσεις της, κυρίως σε ό,τι αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου.