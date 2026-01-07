Το Ιράν προειδοποιεί διαδηλωτές ενώ «βλέπει» ξένους πράκτορες και μισθοφόρους πίσω από τις κινητοποιήσεις

«Δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια για όσους βοηθούν τον εχθρό εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας», προειδοποίησε ο ανώτατος δικαστής του Ιράν τους διαδηλωτές που κατέβηκαν για 11η μέρα στους δρόμους κατά τη διάρκεια μιας κλιμακούμενης οικονομικής κρίσης, κατηγορώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι «σπέρνουν το χάος».

«Μετά τις ανακοινώσεις του Ισραήλ και του προέδρου των ΗΠΑ, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για όσους βγαίνουν στους δρόμους για ταραχές και αναταραχές», δήλωσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ιράν, Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι την Τετάρτη (07.01.2026), σχολιάζοντας τις φονικές διαμαρτυρίες που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Εν μέσω αυξανόμενων αναταραχών, το Ιράν βρίσκεται υπό διεθνή πίεση, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την περασμένη εβδομάδα ότι εάν η Τεχεράνη «σκοτώσει βίαια ειρηνικούς διαδηλωτές, κάτι που είναι συνήθειά της, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα έρθουν να τη σώσουν».

Η απειλή του -συνοδευόμενη από τον ισχυρισμό ότι οι ΗΠΑ είναι «οπλισμένες, εξοπλισμένες και έτοιμες να ξεκινήσουν»- ήρθε επτά μήνες αφότου οι ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις σε έναν 12ήμερο πόλεμο.

Επιπλέον, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε τους διαδηλωτές την Κυριακή, λέγοντας στους υπουργούς: «Είναι πολύ πιθανό να βρισκόμαστε σε μια στιγμή που ο ιρανικός λαός παίρνει τη μοίρα του στα χέρια του».

Μετά την προειδοποίηση του Ετζέι, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού απείλησε με προληπτική στρατιωτική δράση λόγω της «ρητορικής» που στοχεύει το Ιράν.

Μιλώντας σε φοιτητές στρατιωτικής ακαδημίας, ο Υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί – ο οποίος ανέλαβε ως αρχηγός του στρατού του Ιράν μετά τον θάνατο μιας σειράς κορυφαίων στρατιωτικών διοικητών στον 12ήμερο πόλεμο του Ισραήλ – δήλωσε ότι η χώρα θα «κόψει το χέρι οποιουδήποτε επιτιθέμενου».

Η Αυστραλία καλεί τους πολίτες της να εγκαταλείψουν τη χώρα

H αυστραλιανή κυβέρνηση ζήτησε σήμερα από τους πολίτες της να φύγουν από το Ιράν «το συντομότερο δυνατό» λόγω των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα και της «ασταθούς» κατάστασης ασφαλείας.

«Εάν είστε στο Ιράν, πρέπει να φύγετε το συντομότερο δυνατό», προειδοποίησε η κυβέρνηση σε ένα επικαιροποιημένο κείμενο των συστάσεών της προς τους ταξιδιώτες. “Βίαιες διαδηλώσεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, οι οποίες είναι πιθανόν να ενταθούν, καθώς η κατάσταση ασφαλείας είναι ασταθής”, πρόσθεσε.

Η πρεσβεία της Αυστραλίας στην Τεχεράνη είχε αναστείλει τις δραστηριότητές της κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν και «η ικανότητά της να παράσχει προξενική βοήθεια στο Ιράν είναι εξαιρετικά περιορισμένη», προστίθεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης.

«Οι Αυστραλοί, συμπεριλαμβανομένων αυτών με διπλή υπηκοότητα, διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να συλληφθούν», υπογραμμίζεται.

Το κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν άρχισε την 28η Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα Τεχεράνη πριν εξαπλωθεί σε άλλες επαρχίες της χώρας, κυρίως στις δυτικές όπου ζουν μειονότητες των Κούρδων και των Λορ.

Τουλάχιστον 27 διαδηλωτές «έχουν σκοτωθεί από πυρά ή άλλες μορφές βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες», έγραψε την Τρίτη η ΜΚΟ Iran Human Rights.

Σήμερα, 11η ημέρα του κύματος διαμαρτυρίας, διαδήλωση στο νοτιοδυτικό Ιράν εξελίχθηκε σε ένοπλες συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 30 να τραυματιστούν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Οι διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο Ιράν συνιστούν το μεγαλύτερο κίνημα διαμαρτυρίας στην Ισλαμική Δημοκρατία έπειτα από εκείνο το 2022-2023 που προκλήθηκε από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί κατά τη διάρκεια της κράτησής της με την κατηγορία ότι παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες στη χώρα.

Το Ιράν εκτελεί άνδρα που καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ

Το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα που καταδικάστηκε από τα δικαστήριά του για κατασκοπεία υπέρ της ισραηλινής Μοσάντ, σύμφωνα με αναφορά των κρατικών μέσων ενημέρωσης την Τετάρτη.

Η εκτέλεση έλαβε χώρα εν μέσω εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες αντάλλαξαν νέες απειλές βίας τις τελευταίες εβδομάδες, περίπου έξι μήνες μετά τον 12ήμερο πόλεμο. Επίσης, συνέπεσε με διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε ολόκληρο το Ιράν.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA αναγνώρισε τον εκτελεσθέντα άνδρα ως Αλί Αρδεστάνι και ισχυρίστηκε ότι μετέφερε ευαίσθητες πληροφορίες στους αξιωματικούς της ισραηλινής υπηρεσίας κατασκοπείας σε αντάλλαγμα για οικονομικές ανταμοιβές με τη μορφή κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο άνδρας ομολόγησε τις κατηγορίες για κατασκοπεία και ότι ήλπιζε να λάβει αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων, καθώς και βρετανική βίζα. Χαρακτήρισε τον Αρδεστάνι ως «ειδική δύναμη του Ισραήλ» και ισχυρίστηκε ότι έδωσε εικόνες και βίντεο από «ειδικούς χώρους» σε πράκτορες της Μοσάντ.

Η έκθεση αναφέρει ότι το Ισραήλ στρατολόγησε τον Αρδεστάνι μέσω του διαδικτύου, προσθέτοντας ότι η υπόθεσή του πέρασε από νομικές διαδικασίες, τόσο σε πρωτοβάθμια δικαστήρια όσο και στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυτικές κυβερνήσεις έχουν καταδικάσει την αυξανόμενη χρήση της θανατικής ποινής από το Ιράν, ιδίως για πολιτικά αδικήματα και αδικήματα που σχετίζονται με κατασκοπεία.

Οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι πολλές από τις καταδίκες βασίζονται σε εξαναγκαστικές ομολογίες και ότι οι δίκες συχνά διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς πρόσβαση σε ανεξάρτητη νομική εκπροσώπηση. Η Τεχεράνη, ωστόσο, υποστηρίζει ότι οι εκτελεσθέντες ήταν «πράκτορες εχθρικών υπηρεσιών πληροφοριών» που εμπλέκονταν σε πράξεις τρομοκρατίας ή σαμποτάζ.

Το Ιράν εκτέλεσε τουλάχιστον 1.500 άτομα το 2025, σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights με έδρα τη Νορβηγία, σε αυτό που αποκαλεί «άνευ προηγουμένου» αύξηση της χρήσης της θανατικής ποινής.

«Είναι άνευ προηγουμένου τα τελευταία 35 χρόνια. Από τότε που υπάρχει η Iran Human Rights, δεν έχουμε δει ποτέ τέτοια νούμερα», λέει ο διευθυντής της οργάνωσης, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Είναι γνωστό ότι η Τεχεράνη έχει εκτελέσει 12 άτομα για κατασκοπεία από την 12ήμερη αεροπορική σύρραξη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, που στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 1.100 άτομα στην Ισλαμική Δημοκρατία, μεταξύ των οποίων ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές και πυρηνικοί επιστήμονες.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι η εκτεταμένη επίθεσή του εναντίον των κορυφαίων στρατιωτικών ηγετών του Ιράν, των πυρηνικών επιστημόνων, των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου και του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ήταν απαραίτητη για να αποτρέψει τη χώρα από την υλοποίηση του δηλωμένου σχεδίου της να καταστρέψει το εβραϊκό κράτος.

Το Ιράν αρνείται συστηματικά ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, εμπλούτισε ουράνιο σε επίπεδα που δεν έχουν ειρηνική εφαρμογή, εμπόδισε τους διεθνείς επιθεωρητές να ελέγξουν τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις και επέκτεινε τις δυνατότητες των βαλλιστικών πυραύλων του. Το Ισραήλ δήλωσε ότι το Ιράν είχε πρόσφατα λάβει μέτρα για την κατασκευή όπλων.

Το Ιράν αντέδρασε στις επιθέσεις του Ισραήλ εκτοξεύοντας πάνω από 500 βαλλιστικούς πυραύλους και περίπου 1.100 drones εναντίον του Ισραήλ. Οι επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο 32 ατόμων και τον τραυματισμό πάνω από 3.000 στο Ισραήλ, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους και νοσοκομεία.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης κατηγορήσει το Ισραήλ ότι οργανώνει μια εκστρατεία μυστικών επιθέσεων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών πυρηνικών επιστημόνων και κυβερνο-σαμποτάζ στρατηγικών εγκαταστάσεων.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι το Ιράν έχει καταβάλει εκτεταμένες προσπάθειες για να στρατολογήσει κατασκόπους στο Ισραήλ, προσφέροντας χρηματικές ανταμοιβές. Χάκερ που συνδέονται με το Ιράν έχουν επίσης ισχυριστεί ότι έχουν παραβιάσει τα τηλέφωνα τρεχόντων και πρώην Ισραηλινών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ και του επικεφαλής του προσωπικού του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.