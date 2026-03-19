Το Ιράν σκέφτεται να βάλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ

Το κοινοβούλιο του Ιράν εξετάζει πρόταση για την επιβολή διοδίων σε πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση αφορά τα πλοία να καταβάλλουν τέλη στο Ιράν, σαν διόδια για την χρήση «ασφαλών διαδρομών».

Η περιοχή παραμένει σημείο υψηλής έντασης, καθώς σύμφωνα με τον International Maritime Organization, πάνω από 3.200 πλοία έχουν αποκλειστεί και περισσότεροι από 20.000 ναυτικοί βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα Στενά από τη στιγμή που η Τεχεράνη προχώρησε σε περιορισμούς διέλευσης.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 17 επιθέσεις κατά πλοίων, με τον γενικό γραμματέα του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, να προειδοποιεί για τις παγκόσμιες επιπτώσεις της κρίσης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η ασφαλής και μαζική διέλευση πλοίων από τα Στενά φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Την ίδια ώρα, σύμμαχοι των ΗΠΑ στο NATO φαίνεται να απορρίπτουν την πρόταση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αποστολή πολεμικών πλοίων στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τις εντάσεις και τις διαφορετικές στρατηγικές εντός της συμμαχίας.