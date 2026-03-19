Κόσμος

Το Ιράν σκέφτεται να βάλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ

Πάνω από 3.200 πλοία έχουν αποκλειστεί και περισσότεροι από 20.000 ναυτικοί βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα Στενά
Tankers sail in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026
REUTERS / Stringer / File Photo

Το κοινοβούλιο του Ιράν εξετάζει πρόταση για την επιβολή διοδίων σε πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση αφορά τα πλοία να καταβάλλουν τέλη στο Ιράν, σαν διόδια για την χρήση «ασφαλών διαδρομών».

Η περιοχή παραμένει σημείο υψηλής έντασης, καθώς σύμφωνα με τον International Maritime Organization, πάνω από 3.200 πλοία έχουν αποκλειστεί και περισσότεροι από 20.000 ναυτικοί βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα Στενά από τη στιγμή που η Τεχεράνη προχώρησε σε περιορισμούς διέλευσης.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 17 επιθέσεις κατά πλοίων, με τον γενικό γραμματέα του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, να προειδοποιεί για τις παγκόσμιες επιπτώσεις της κρίσης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η ασφαλής και μαζική διέλευση πλοίων από τα Στενά φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Την ίδια ώρα, σύμμαχοι των ΗΠΑ στο NATO φαίνεται να απορρίπτουν την πρόταση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αποστολή πολεμικών πλοίων στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τις εντάσεις και τις διαφορετικές στρατηγικές εντός της συμμαχίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Το Ιράν όρισε διάδοχο του Αλί Λαριτζανί τον Χοσεΐν Νεγκάν: Πρόκειται για τον «εγκέφαλο» πίσω από τη σφαγή 241 Αμερικανών
Οι ΗΠΑ του επέβαλαν κυρώσεις το 2019 για την φερόμενη συμμετοχή του στη βομβιστική επίθεση του Οκτωβρίου 1983 εναντίον των βάσεων των πολυεθνικών δυνάμεων στη Βηρυτό
Hossein Dehghan 5
Newsit logo
Newsit logo