Το Ισραήλ ανταποδίδει χτυπήματα της Χεζμπολάχ «απ’ άκρη σ’ άκρη του Λιβάνου»

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στη Βηρυτό
Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό του Λιβάνου
Βομβαρδισμούς εναντίον «στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ απ’ άκρη σ’ άκρη του Λιβάνου» ανακοίνωσε στις 3 π.μ. της Δευτέρας (02.03.2026) ότι εξαπολύει ο στρατός του Ισραήλ. Είχε προηγηθεί επίθεση με 6 ρουκέτες της φιλοϊρανικής οργάνωσης στην πόλη Χάιφα.

Ο στρατός του Ισραήλ τόνισε πως πρόκειται για επιχείρηση «αντιποίνων» εναντίον της «τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, που δρα εξ ονόματος του ιρανικού καθεστώτος» και πρόσθεσε ότι «είχε προετοιμαστεί για αυτό το σενάριο» και για «το σενάριο επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα».

 

Την ίδια στιγμή, ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στη Βηρυτό.

