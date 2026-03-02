Το Ισραήλ ανταποδίδει χτυπήματα της Χεζμπολάχ «απ’ άκρη σ’ άκρη του Λιβάνου»

Βομβαρδισμούς εναντίον «στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ απ’ άκρη σ’ άκρη του Λιβάνου» ανακοίνωσε στις 3 π.μ. της Δευτέρας (02.03.2026) ότι εξαπολύει ο στρατός του Ισραήλ. Είχε προηγηθεί επίθεση με 6 ρουκέτες της φιλοϊρανικής οργάνωσης στην πόλη Χάιφα.

Ο στρατός του Ισραήλ τόνισε πως πρόκειται για επιχείρηση «αντιποίνων» εναντίον της «τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, που δρα εξ ονόματος του ιρανικού καθεστώτος» και πρόσθεσε ότι «είχε προετοιμαστεί για αυτό το σενάριο» και για «το σενάριο επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ





Israel is targeting civilian population in Lebanon right now



Just like they did in Iran which killed 150+ kids in schoolspic.twitter.com/PqoTRIrFmE — Daily Marcher (@DailyMarcher) March 2, 2026

Την ίδια στιγμή, ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στη Βηρυτό.