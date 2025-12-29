Το Ισραήλ απαντά στη Χαμάς με ένα πολύ σκληρό βίντεο για την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου 2023

Με βίντεο διάρκειας περίπου 10 λεπτών απάντησαν οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις στην πρόσφατη έκθεση της Χαμάς, στην οποία η παλαιστινιακή οργάνωση υποστηρίζει ότι δεν στόχευσε αμάχους κατά το μακελειό της 7ης Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε και τον πόλεμο του Ισραήλ στην Γάζα.

Σε ανάρτησή τους στα social media, που αναδημοσιεύουν ένα παλαιότερο βίντεο με τις φρικαλαιότητες στο κιμπούτζ, οι δυνάμεις του Ισραήλ τονίζουν ότι το οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα αποτυπώνει μόνο ένα μικρό μέρος των γεγονότων εκείνης της ημέρας, παρουσιάζοντας σκηνές που -όπως σημειώνουν- διαψεύδουν ευθέως τους ισχυρισμούς της Χαμάς.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι πρόκειται για καταγεγραμμένα στοιχεία και όχι για απλές καταγγελίες, απαντώντας στο πολυσέλιδο έγγραφο που δημοσιοποίησε η οργάνωση. Tονίζουν ότι το οπτικό υλικό που έδωσαν στη δημοσιότητα αποτυπώνει «ένα μικρό μόνο μέρος των βάρβαρων πράξεων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της σφαγής» και αντικρούει ευθέως τους ισχυρισμούς της Χαμάς. «Αυτό που παρουσιάζουμε δεν είναι ισχυρισμοί, αλλά τεκμηριωμένα γεγονότα», επισημαίνουν

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 1.200 ανθρώπων στο Ισραήλ, ανάμεσά τους και 348 νέων που εντοπίστηκαν νεκροί στον χώρο του μουσικού φεστιβάλ Supernova. Παράλληλα, 251 άτομα μεταφέρθηκαν ως όμηροι, ζωντανοί είτε και νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας.

Το βίντεο με τις σκληρές εικόνες που αναδημοσίευσε ο IDF

Στην έκθεσή της, η Χαμάς υποστηρίζει ότι τα μέλη της είχαν λάβει εντολές να αποφεύγουν επιθέσεις κατά αμάχων, ενώ καλεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ή έναν ανεξάρτητο φορέα να διερευνήσει τους ισχυρισμούς που αφορούν τις απώλειες. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε από τον επικεφαλής του Euro-Med Human Rights Monitor.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Ισραήλ, θύματα ή όμηροι της επίθεσης ήταν πολίτες από τουλάχιστον 40 χώρες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ταϊλάνδης, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ρωσίας, της Αργεντινής και του Καναδά, καθώς και πολίτες από τις Φιλιππίνες, το Νεπάλ, τη Σρι Λάνκα, τη Βραζιλία, τη Χιλή και άλλες χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας.