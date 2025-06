Το Ισραήλ απειλεί Ιράν και Χαμενεΐ με νέες επιθέσεις: Η επιχείρηση «Rising Lion» ήταν μόνο η αρχή, κανείς δεν έχει ασυλία

Μπορεί η εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν να βρίσκεται σε εφαρμογή από την περασμένη Τρίτη (24.06.2025) μετά τα καταστροφικά αμερικανικά πλήγματα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, όμως η «πολεμική ρητορική» των δύο πλευρών συνεχίζεται.

Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σήμερα (27.06.2025) εναντίον του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ αποκάλυψε ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις θα είναι σε ύψιστη επιφυλακή για μελλοντικές συγκρούσεις.

Με ανάρτηση που έκανε στα social media, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας απείλησε με νέες επιθέσεις που θα έχουν στόχο να αποτρέψουν τυχόν επανεκκίνηση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος ή της ανάπτυξης νέων βαλλιστικών πυραύλων.

Defense Minister Katz:



“I instructed the IDF to prepare an enforcement plan against Iran that includes: maintaining Israel’s air superiority, preventing nuclear advancement and missile production, and responses to Iran for supporting terrorist activity against the State of…