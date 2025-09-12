Το Ισραήλ απορρίπτει το ψήφισμα του ΟΗΕ για λύση δυο κρατών με την Παλαιστίνη

Το Ισραήλ καταδίκασε σήμερα 12 Σεπτεμβρίου την «δήλωση της Νέας Υόρκης», που ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μιλώντας για ένα «επαίσχυντο» ψήφισμα που ενθαρρύνει τη Χαμάς να συνεχίσει τον πόλεμο.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε λύση δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη με την απόφαση να υπερψηφίζουν 142 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ωστόσο το Ισραήλ εμφανίζεται αντίθετο και μέσω του υπουργείου Εξωτερικών να σημειώνει πως «για άλλη μια φορά, αποδείχθηκε πόσο η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι ένα πολιτικό τσίρκο αποκομμένη από την πραγματικότητα: στις δεκάδες ρήτρες της δήλωσης που εγκρίθηκαν από αυτό το ψήφισμα, δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε λίγο νωρίτερα σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία δήλωση που περιγράφει «χειροπιαστά, χρονικά περιορισμένα και μη αναστρέψιμα βήματα» προς μια λύση δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους πριν από μια συνάντηση ηγετών από όλο τον κόσμο.

Η επτασέλιδη δήλωση είναι το αποτέλεσμα διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ τον Ιούλιο,με οικοδεσπότες τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία, σχετικά με την πολύχρονη σύγκρουση. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μποϊκόταραν την εκδήλωση.

Ο Παλαιστίνιος αντιπρόεδρος έκανε λόγο για ένα «σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό της κατοχής», ενώ ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ριγιάντ Μανσούρ απάντησε καλώντας το Ισραήλ να «ακούσει τη φωνή της λογικής» και «το μήνυμα που αντήχησε ακαταμάχητα σε αυτή τη Συνέλευση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκοπός της δήλωσης της Νέας Υόρκης είναι να δοθεί νέα πνοή στη λύση δυο κρατών, ισραηλινού και παλαιστινιακού, αποκλείοντας ωστόσο αναμφίβολα τη Χαμάς.

Παρότι η κυβέρνηση του Ισραήλ κατακεραυνώνει εδώ και σχεδόν δυο χρόνια το ότι η Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έχουν μπορέσει να καταδικάσουν απερίφραστα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της επικράτειάς του, το κείμενο, που καταρτίστηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, το οποίο εγκρίθηκε με 142 ψήφους υπέρ, 10 κατά (συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών) και 12 αποχές, είναι σαφές.

«Καταδικάζουμε τις επιθέσεις που διαπράχθηκαν την 7η Οκτωβρίου (2023) από τη Χαμάς εναντίον αμάχων» και «η Χαμάς πρέπει να αφήσει ελεύθερους όλους τους ομήρους» που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει.

Η δήλωση, που ήδη προσυπέγραψαν τον Ιούλιο 17 κράτη, συμπεριλαμβανομένων αραβικών χωρών, κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους συνόδου του ΟΗΕ για τη λύση των δυο κρατών, προχωρά ένα βήμα παραπέρα. Στο πλαίσιο του τερματισμού στη Λωρίδα της Γάζας «η Χαμάς θα πρέπει να πάψει να ασκεί την εξουσία της στη Λωρίδα της Γάζας και να παραδώσει τον οπλισμό της στην Παλαιστινιακή Αρχή, με την υποστήριξη και τη συνεργασία της διεθνούς κοινότητας», στο πλαίσιο προσπάθειας να επιτευχθεί η ίδρυση «κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης».

«Μαζί, χαράσσουμε μια μη αναστρέψιμη πορεία προς την ειρήνη», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με ανάρτηση στο X, αντιδρώντας στην ψήφιση της δήλωσης της Νέας Υόρκης.

Ένα μήνυμα που δεν κατάφερε να πείσει ούτε το Ισραήλ ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτή η μονόπλευρη δήλωση δεν θα μείνει στη μνήμη ως ένα βήμα προς την ειρήνη, αλλά ως μια ακόμη κούφια χειρονομία που αποδυναμώνει την αξιοπιστία της Συνέλευσης», δήλωσε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον λίγο πριν την ψηφοφορία.