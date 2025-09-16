Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Το Ισραήλ εξαπέλυσε 12 βομβαρδισμούς κατά των Χούθι στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης

Δεν έχουν τέλος οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατηγικών στόχων των ανταρτών Χούθι
Ανανεώθηκε πριν 47 λεπτά
Καπνός στην Υεμένη μετά από ισραηλινή επίθεση
Καπνός στην Υεμένη μετά από ισραηλινή επίθεση / REUTERS / Khaled Abdullah

Μπορεί το Ισραήλ να βρίσκεται «προ των πυλών» για την επίθεση ευρείας κλίμακας με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας για να εξουδετερώσει πλήρως την Χαμάς, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι άλλα μέτωπα, όπως οι Χούθι της Υεμένης δεν παραμένουν στο στόχαστρο του.

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε σήμερα Τρίτη (16.09.2025) το λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι.

Ειδικότερα, το Al Masirah μετέδωσε πως 12 ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν αποβάθρες του στρατηγικής σημασίας λιμανιού της Υεμένης.

Είχε προηγηθεί λίγα λεπτά νωρίτερα εντολή εκκένωσης του λιμανιού που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός, προειδοποιώντας ότι θα επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

 

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) κάλεσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Χοντέιντα να απομακρυνθούν αμέσως, καθώς θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες ισραηλινή επίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ αεροπορικών επιδρομών στην Υεμένη, από την οποία σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, ενώ καταστράφηκαν κυβερνητικά κτίρια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανήσυχος ο CEO της OpenAI για το ChatGPT: «Δεν κοιμάμαι καλά, μπορούσαμε να είχαμε δώσει καλύτερες συμβουλές πριν από τις αυτοκτονίες»
Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, μίλησε για πολλά ζητήματα που τον απασχολούν σε σχέση με το chatgpt και έδωσε απαντήσεις σε μια σειρά ηθικών και δεοντολογικών ερωτήσεων
Ο Σάμ Άλτμαν
Παρίσι: Το Κατάρ κατέχει 20% των ακινήτων στα Ηλύσια Πεδία – Πώς άλλαξε η πιο γνωστή λεωφόρος της γαλλικής πρωτεύουσας
Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Le Monde, η Ντόχα έχει αποκτήσει τον έλεγχο αρκετών εμβληματικών κτιρίων στη διασημότερη λεωφόρο του Παρισιού, επωφελούμενη από φορολογικές συμφωνίες της δεκαετίας του 1990
Παρίσι
Newsit logo
Newsit logo