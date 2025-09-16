Το Ισραήλ εξαπέλυσε 12 βομβαρδισμούς κατά των Χούθι στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης

Μπορεί το Ισραήλ να βρίσκεται «προ των πυλών» για την επίθεση ευρείας κλίμακας με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας για να εξουδετερώσει πλήρως την Χαμάς, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι άλλα μέτωπα, όπως οι Χούθι της Υεμένης δεν παραμένουν στο στόχαστρο του.

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε σήμερα Τρίτη (16.09.2025) το λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι.

Ειδικότερα, το Al Masirah μετέδωσε πως 12 ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν αποβάθρες του στρατηγικής σημασίας λιμανιού της Υεμένης.

Είχε προηγηθεί λίγα λεπτά νωρίτερα εντολή εκκένωσης του λιμανιού που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός, προειδοποιώντας ότι θα επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

Shalom, Houthis!



Shalom, Houthis!



IDF spokesperson in Arabic, Avichay Adraee, urges Yemeni civilians to evacuate the port of Hodeidah ahead of an imminent strike. pic.twitter.com/QCMlSF6ZMt September 16, 2025

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) κάλεσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Χοντέιντα να απομακρυνθούν αμέσως, καθώς θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες ισραηλινή επίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ αεροπορικών επιδρομών στην Υεμένη, από την οποία σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, ενώ καταστράφηκαν κυβερνητικά κτίρια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.