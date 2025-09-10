Υεμένη: Τουλάχιστον 35 νεκροί και 131 τραυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον θέσεων των Χούθι

Αυξάνεται η λίστα των θυμάτων από τις επιθέσεις του Ισραήλ στην Υεμένη, σε σημεία που σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, βρίσκονταν θέσεις των ανταρτών Χούθι.

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους απο τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων των Χούθι στην Υεμένη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν οι αντάρτες στη δημοσιότητα.

«Ο αριθμός των μαρτύρων μεταξύ των αμάχων που έπεσαν θύματα αυτού του ύπουλου σιωνιστικού εγκλήματος αυξήθηκε σε 35», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναφέροντας επίσης πως 131 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

BREAKING: Israel bombed Yemen’s capital Sana’a and Al-Jawf. The Yemeni Health Ministry reports 35 martyrs, including journalists, and 131 wounded.



The Yemeni Armed Forces – Ansarallah “Houthis” spokesman Yahya Saree’:



“The Yemeni Armed Forces deny the Israeli enemy’s… pic.twitter.com/J11v6iJ0Qs — Aditya Juans Mandagie (@AdityaMandagie) September 10, 2025

Ο προηγούμενος απολογισμός των Χούθι έκανε λόγο για τουλάχιστον εννέα νεκρούς και 118 τραυματίες.

Το Al-Masirah, δορυφορικό ειδησεογραφικό κανάλι που ελέγχεται από τους Χούθι, ανακοίνωσε ότι ένα από τα χτυπήματα έπληξε κτίριο του στρατιωτικού αρχηγείου στο κέντρο της Σαναά, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους.

Το γραφείο μέσων ενημέρωσης των Χούθι έκανε αναφορά για πλήγμα του Ισραήλ σε κυβερνητική εγκατάσταση στη στρατηγική πόλη Hazm.