Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέους φονικούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο: «Στοχεύσαμε δυνάμεις της Χεζμπολάχ»

Μπαράζ φονικών επιδρομών πραγματοποίησε το Ισραήλ βάζοντας στο στόχαστρο αυτοκίνητο στον δρόμο Ακτνίτ-Καντάρα στην περιοχή της Σιδώνας στον νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσε σήμερα (22.12.2025) το λιβανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) του Ισραήλ σε αυτοκίνητο σκότωσε τους τρεις επιβαίνοντες», δήλωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε αρκετούς μαχητές της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Σιδώνας, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Breaking | An Israeli drone strike targets a vehicle in the village of Qnaitra, southern Lebanon, in breach of the ceasefire agreement. pic.twitter.com/P3sg2HcdUY — Quds News Network (@QudsNen) December 22, 2025

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, Λίντσεϊ Γκράχαμ, που έχει επιρροή στις ΗΠΑ, εισηγήθηκε χθες Κυριακή (21.12.2025) στρατιωτική δράση εναντίον της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, αν δεν καταστραφούν τα οπλοστάσιά τους.

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τέθηκε επίσης σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, έπειτα από έναν χρόνο και πλέον εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δίμηνου ανοικτού πολέμου.

Μολαταύτα το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει σχεδόν καθημερινά τη λιβανική επικράτεια, λέγοντας ότι στοχοποιεί το κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν.

Παρόλο που δήλωσε «αισιόδοξος» για την κατάσταση στον Λίβανο, όπου η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, ο κ. Γκράχαμ επέσεισε την απειλή «στρατιωτικής εκστρατείας» εναντίον του λιβανικού κινήματος.

«Αν η Χεζμπολάχ αρνηθεί να εγκαταλείψει το βαρύ πυροβολικό της, πρέπει να εμπλακούμε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις», έκρινε, φθάνοντας ως το να εισηγηθεί συμμετοχή, σε συνεργασία με τον Λίβανο, των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο πλευρό του Ισραήλ.