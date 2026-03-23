Το Ισραήλ «επιτίθεται» στον Σάντσεθ: «Πώς νιώθεις που τα λόγια σου είναι πάνω στους Ιρανικούς πυραύλους;»

Βίντεο Ιρανού να κολλάει πάνω σε πύραυλο λόγια του Ισπανού πρωθυπουργό κάνει τον γύρο του διαδικτύου
σάντσεθ
Ακόμα μία σκληρή επίθεση κάνει το Ισραήλ στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για την αντίθεσή του στον πόλεμο στο Ιράν, με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών να δημοσιεύει βίντεο με Ιρανούς να τοποθετούν αυτοκόλλητα με τα λόγια του σε πυραύλους πριν τις επιθέσεις.

«Φυσικά, αυτός ο πόλεμος δεν είναι μόνο παράνομος, αλλά και απάνθρωπος’’. Ευχαριστούμε πρωθυπουργέ» φέρεται να δείχνει ένα βίντεο, με Ιρανό να κολλάει το σχετικό αυτοκόλλητο σε πύραυλο, ευχαριστώντας τον Σάντσεθ.

«Πέδρο Σάντσεθ – Το καθεστώς των μουλάδων του Ιράν σε ευχαριστεί βάζοντας τα λόγια σου στους πυραύλους που εκτοξεύει εναντίον αμάχων στο Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο.

Πώς νιώθεις γνωρίζοντας ότι το πρόσωπό σας και τα λόγια σου βρίσκονται σε αυτούς τους πυραύλους;

Λάβε υπόψη ότι η Ευρώπη – συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας – βρίσκεται εντός της εμβέλειας αυτών των πυραύλων» τονίζει το Ισραήλ.

Το Ιράν αρνήθηκε ότι χτύπησε με διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία και μιλά για προβοκάτσια
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, είπε χαρακτηριστικά πως ούτε καν ο Μαρκ Ρούτε μπορεί να επιβεβαιώσει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς
H βάση του Ντιέγκο Γκαρσία
Κλειστό το αεροδρόμιο La Guardia στη Νέα Υόρκη μετά τη σύγκρουση αεροπλάνου με πυροσβεστικό - Ηχητικό με τις στιγμές πανικού
Νεκροί πιλότος και συγκυβερνήτης, πολλοί τραυματίες - Το αεροδρόμιο αναμένεται να παραμείνει κλειστό μέχρι σήμερα στις 2 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας)
Σύγκρουση αεροπλάνου με πυροσβεστικό στο αεροδρόμιο LaGuardia
