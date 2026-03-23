Το Ισραήλ «επιτίθεται» στον Σάντσεθ: «Πώς νιώθεις που τα λόγια σου είναι πάνω στους Ιρανικούς πυραύλους;»

Ακόμα μία σκληρή επίθεση κάνει το Ισραήλ στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για την αντίθεσή του στον πόλεμο στο Ιράν, με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών να δημοσιεύει βίντεο με Ιρανούς να τοποθετούν αυτοκόλλητα με τα λόγια του σε πυραύλους πριν τις επιθέσεις.

«Φυσικά, αυτός ο πόλεμος δεν είναι μόνο παράνομος, αλλά και απάνθρωπος’’. Ευχαριστούμε πρωθυπουργέ» φέρεται να δείχνει ένα βίντεο, με Ιρανό να κολλάει το σχετικό αυτοκόλλητο σε πύραυλο, ευχαριστώντας τον Σάντσεθ.

«Πέδρο Σάντσεθ – Το καθεστώς των μουλάδων του Ιράν σε ευχαριστεί βάζοντας τα λόγια σου στους πυραύλους που εκτοξεύει εναντίον αμάχων στο Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο.

Πώς νιώθεις γνωρίζοντας ότι το πρόσωπό σας και τα λόγια σου βρίσκονται σε αυτούς τους πυραύλους;

Pedro Sánchez – Iran’s mullah regime is thanking you by putting your words on the missiles it fires at civilians in Israel and the Arab world.



How does it feel knowing your face & words are on these missiles?



Keep in mind that Europe – including Spain – is within range of… pic.twitter.com/emDyJPokkh — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 23, 2026

Λάβε υπόψη ότι η Ευρώπη – συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας – βρίσκεται εντός της εμβέλειας αυτών των πυραύλων» τονίζει το Ισραήλ.