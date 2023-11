Παραταγμένα γύρω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας βρίσκονται άρματα μάχης του Ισραήλ, όπου χιλιάδες Παλαιστίνοι φαίνεται πως έχουν βρει καταφύγιο.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο στρατός του Ισραήλ, στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου βρίσκεται στρατηγικό κρησφύγετο της Χαμάς στη Γάζα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κάλεσε να προστατευθεί το νοσοκομείο και τα τα ισραηλινά στρατεύματα να δείξουν αυτοσυγκράτηση, καθώς παραμένουν χιλιάδες άμαχοι παγιδευμένοι εκεί.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 10.000 Παλαιστίνιοι (ασθενείς, προσωπικό, εκτοπισμένοι από τις μάχες) είναι στοιβαγμένοι στο νοσοκομείο – πιθανόν ακόμα περισσότεροι, αν ληφθούν υπόψη όσα λένε τοπικοί αξιωματούχοι. «Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη», είναι «απάνθρωπη», τόνισαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF), μέσω X (του πρώην Twitter).

«Ελπίζω και αναμένω» ότι ο ισραηλινός στρατός θα επιδείξει προσοχή στην επιχείρησή του στο Σίφα, δήλωσε χθες ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, προτού προσθέσει πως το νοσοκομείο αυτό «πρέπει να προστατευτεί».

Εδώ και μέρες διεξάγονται συγκρούσεις γύρω από το νοσοκομείο ανάμεσα σε μαχητές της Χαμάς και τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος κατηγορεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ότι έχει εγκαταστήσει υποδομές σε δίκτυο σηράγγων κάτω από το νοσοκομείο και χρησιμοποιεί τους ασθενείς και τους εκτοπισμένους σαν «ανθρώπινες ασπίδες».

Σκοπός του Τσαχάλ, του ισραηλινού στρατού, είναι «να απομακρύνουμε εσπευσμένα τον κόσμο (…) όσο περισσότερους είναι δυνατό», είπε κατά τη διάρκεια της νύχτας εκπρόσωπος του, ο Πίτερ Λέρνερ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως συντονίζουν τη μεταφορά θερμοκοιτίδων στη Λωρίδα της Γάζας ώστε να καταστεί ενδεχομένως δυνατή η απομάκρυνση νεογέννητων από το μεγαλύτερο νοσοκομείο του παλαιστινιακού θύλακα.

Η ανακοίνωση, η οποία αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με μια φωτογραφία στρατιώτη που φορτώνει θερμοκοιτίδες σ’ ένα βαν, εκδόθηκε μετά τις εκκλήσεις απόγνωσης από το Νοσοκομείο Αλ Σίφα για ασθενή νεογνά καθώς οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις πλησιάζουν και τα καύσιμα για τις γεννήτριες εξαντλούνται.

«Δεν έχουμε ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε τρόφιμα στο νοσοκομείο», αφηγήθηκε γιατρός των MSF. «Κόσμος θα πεθάνει τις επόμενες ώρες χωρίς μηχανήματα τεχνητής υποστήριξης της αναπνοής σε λειτουργία», πρόσθεσε, ενώ ο στρατός από την πλευρά του έκανε λόγο για «προσπάθειες» μεταφοράς θερμοκοιτίδων από ισραηλινό νοσοκομείο στο Σίφα.

The IDF is sending incubators for newborns from an Israeli hospital to Shifa Hospital in Gaza City. pic.twitter.com/VKtxXYTk97

Ο υφυπουργός Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, ο Γιούσεφ Αμπού Ρις, δήλωσε χθες Δευτέρα πως «επτά βρέφη που είχαν γεννηθεί πρόωρα» και «27 ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας» πέθαναν από το Σάββατο εξαιτίας της διακοπής της ηλεκτροδότησης στο νοσοκομείο.

Το Ισραήλ πλήττει ακατάπαυστα τη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν στο έδαφός του μαχητές της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου και από την 27η Οκτωβρίου διεξάγει χερσαία επιχείρηση με διακηρυγμένο στόχο να «αφανίσει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας.

Στην ισραηλινή πλευρά σκοτώθηκαν κάπου 1.200 άνθρωποι, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των αρχών, στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχοι την πρώτη ημέρα της επίθεσης, εύρους άνευ προηγουμένου από ιδρύσεως κράτους, το 1948.

Καθώς ο πόλεμος διανύει την 39η ημέρα του, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 11.240 ανθρώπους, επίσης στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχους, ανάμεσά τους 4.630 παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ανακοίνωσε πως συνέχισε να διεξάγει «επιδρομές στοχοποιώντας τρομοκρατικές υποδομές εγκατεστημένες σε κυβερνητικά κτίρια, στην καρδιά του άμαχου πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, πανεπιστημίων, ισλαμικών τεμενών».

Καπνός αναδιδόταν χθες από το τζαμί των Μαρτύρων, στο κέντρο της πόλης της Γάζας, ενώ ακούγονταν συναγερμοί στους έρημους δρόμους, κατέγραψαν πλάνα που τράβηξαν εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Χαμάς «έχασε τον έλεγχο της Γάζας» και μαχητές του «φεύγουν προς το νότο», διαβεβαίωσε χθες ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου 1,6 εκατ. από τα 2,4 εκατ. κατοίκους του θυλάκου έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας του πολέμου.

Suicide vests, RPGs, motorcycles used to kidnap Israelis to Gaza, diapers, chairs with rope to hold hostages, all in the basement of the Rantisi hospital in Gaza.



The hospital was used by Hamas as a command center and is believed to have held Israeli hostages.



Watch:



📸 @IDF pic.twitter.com/xnaWFkcGoH