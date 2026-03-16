Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε το αεροσκάφος του Αλί Χαμενεΐ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις ισχυρές επιθέσεις του σε εγκαταστάσεις των ηγετών του Ιράν και αυτή τη φορά η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χτύπησε και κατέστρεψε το αεροσκάφος του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της νύχτας (16/3/2026), σύμφωνα με τον IDF.

Ο IDF αναφέρει ότι το αεροσκάφος είχε χρησιμοποιηθεί από τον Αλί Χαμενεΐ και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους του Ιράν «για την προώθηση στρατιωτικών προμηθειών και τη διαχείριση σχέσεων με χώρες του άξονα μέσω εγχώριων και διεθνών πτήσεων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο στρατός προσθέτει ότι η καταστροφή αυτού του «στρατηγικού πόρου» αποτελεί πλήγμα στις «ικανότητες συντονισμού» του Ιράν με ομάδες-πληρεξούσιους, στην «οικοδόμηση στρατιωτικής ισχύος» και στις «ικανότητες αποκατάστασης του καθεστώτος».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χτύπησε και κατέστρεψε 16 αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Mehrabad τα οποία, σύμφωνα με τον στρατό, χρησιμοποιούνταν από τη Δύναμη Quds, τον εξωεδαφικό βραχίονα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, για τη μεταφορά όπλων και χρημάτων σε τρομοκρατικές οργανώσεις-πληρεξούσιους, κυρίως τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

חיל-האוויר השמיד את מטוסו של מנהיג משטר הטרור האיראני בשדה התעופה ״מהאראבד״ שבטהרן – המטוס שימש את עלי ח׳אמנהאי, מנהיג משטר הטרור האיראני, בכירים נוספים ממשטר הטרור וגורמים בצבא איראן, לקידום רכש צבאי ולניהול קשרים עם מדינות הציר באמצעות טיסות פנים וחוץ.



השמדת המטוס פוגעת… pic.twitter.com/lOtRRIHTff — Israeli Air Force (@IAFsite) March 16, 2026

Σύμφωνα με τον στρατό, το Ιράν είχε μετακινήσει ορισμένα από τα αεροσκάφη σε χώρους αποθήκευσης για εκτός υπηρεσίας αεροπλάνα, σε μια προσπάθεια να δυσκολέψει το Ισραήλ να τα εντοπίσει.