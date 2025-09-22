Το Ισραήλ κατεδαφίζει τα σπίτια των Παλαιστινίων που σκότωσαν έξι ανθρώπους στην επίθεση σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ

Μετά την ένοπλη επίθεση σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ από δυο Παλαιστίνιους που σκότωσαν έξι ανθρώπους νωρίτερα αυτό το μήνα, ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται, αφού ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (22/9/2025), ότι θα κατεδαφίσει τα σπίτια των δύο Παλαιστινίων που συμμετείχαν σε αυτή την επίθεση.

Το συμβάν, μια από τις πιο αιματηρές επιθέσεις στην πόλη της Ιερουσαλήμ τα τελευταία χρόνια, συνέβη με φόντο τα σχεδόν δύο χρόνια πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος έχει σχεδόν ισοπεδώσει τον παλαιστινιακό θύλακα, και εν μέσω μιας αύξησης των επιθέσεων από Εβραίους εποίκους εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δράστες της επίθεσης της Ιερουσαλήμ βέβαια πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν επί τόπου στο σημείο.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η κατεδάφιση των σπιτιών συγγενών των δραστών και συγχωριανών τους θα βοηθήσει στο να αποτραπούν παρόμοιες μελλοντικές επιθέσεις.

Παλαιστίνιοι και οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων τονίζουν ότι αυτό πρόκειται για μια μορφή συλλογικής τιμωρίας που απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Ισραήλ διέταξε την κατεδάφιση όλων των σπιτιών που χτίστηκαν χωρίς άδεια στην Κατάνα και την Κουμπέιμπα, πόλεις καταγωγής των δραστών, και είπε ότι 750 κάτοικοι της πόλης θα χάσουν τις άδειες εργασίας τους.