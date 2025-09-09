Ιερουσαλήμ: Η Χαμάς αναλαμβάνει την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στην στάση του λεωφορείου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη σήμερα, Τρίτη (9/9/2025), για την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 6 άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 15.

Νωρίτερα, οι αρχές του Ισραήλ είχαν ανακοινώσει την κατεδάφιση σπιτιών στα χωριά Κατάνα και Κουμπέιμπα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης από τα οποία κατάγονται οι δύο Παλαιστίνιοι ένοπλοι δράστες της επίθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι η τρομοκρατική επίθεση έγινε σε είσοδο της Ιερουσαλήμ, όταν 2 ένοπλοι Παλαιστίνιοι με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας, άνοιξαν πυρ μέσα σε λεωφορείο. Οι δύο δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης βέβαια εξουδετερώθηκαν.

BREAKING: Hamas' armed military wing claim responsibility for shooting in Jerusalem yesterday that saw at least six killed



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/u52J3V1yKr — Sky News (@SkyNews) September 9, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις άνδρες ηλικίας 30-50 ετών σκοτώθηκαν επί τόπου. Μία γυναίκα και ένας άλλος άνδρας υπέκυψαν στα τραύματά τους, στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν. Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι πέντε νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.