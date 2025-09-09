Κόσμος

Ιερουσαλήμ: Η Χαμάς αναλαμβάνει την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στην στάση του λεωφορείου

Απο την επίθεση σκοτώθηκαν 6 άνθρωποι
Το σημείο της επίθεσης στην Ιερουσαλήμ
Το σημείο της επίθεσης στην Ιερουσαλήμ/ AP Photo/Mahmoud Illean

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη σήμερα, Τρίτη (9/9/2025), για την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 6 άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 15.

Νωρίτερα, οι αρχές του Ισραήλ είχαν ανακοινώσει την κατεδάφιση σπιτιών στα χωριά Κατάνα και Κουμπέιμπα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης από τα οποία κατάγονται οι δύο Παλαιστίνιοι ένοπλοι δράστες της επίθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι η τρομοκρατική επίθεση έγινε σε είσοδο της Ιερουσαλήμ, όταν 2 ένοπλοι Παλαιστίνιοι με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας, άνοιξαν πυρ μέσα σε λεωφορείο. Οι δύο δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης βέβαια εξουδετερώθηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις άνδρες ηλικίας 30-50 ετών σκοτώθηκαν επί τόπου. Μία γυναίκα και ένας άλλος άνδρας υπέκυψαν στα τραύματά τους, στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν. Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι πέντε νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Κόσμος
