Το Ισραήλ κλείνει βασικό πέρασμα με την Ιορδανία μετά από αιματηρή επίθεση

Ένα νέο επεισόδιο έντασης συγκλονίζει τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Παρασκευή (19.09.2025) το άμεσο κλείσιμο του περάσματος Άλενμπι, της μοναδικής διόδου που συνδέει τη Δυτική Όχθη με την Ιορδανία, μετά από ένοπλη επίθεση που κόστισε τη ζωή σε δύο Ισραηλινούς στρατιωτικούς. Ο δράστης, οδηγός φορτηγού που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, άνοιξε πυρ την Πέμπτη στο σημείο διέλευσης.

Σύμφωνα με την Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων, υπεύθυνη για τη λειτουργία του περάσματος, το Άλενμπι θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας». Οι συνδέσεις Ισραήλ – Ιορδανίας έχουν επίσης επηρεαστεί σοβαρά: το πέρασμα Σέιχ Χουσεΐν στα βόρεια έκλεισε, ενώ το πέρασμα Ραμπίν στα νότια παραμένει ανοιχτό μόνο για εργαζόμενους.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη για την επίθεση.

A Jordanian truck driver shot & K!lled an israeli soldier and a security officer.. pic.twitter.com/c8SZ2SAtuJ — The Resonance (@Partisan_12) September 18, 2025

Το πέρασμα Άλενμπι έχει στρατηγική σημασία: αποτελεί ζωτικής σημασίας εμπορική αρτηρία μεταξύ Ισραήλ και Ιορδανίας, αλλά κυρίως τη μοναδική δίοδο για περισσότερους από τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους της Δυτικής Όχθης προς την Ιορδανία και τον υπόλοιπο κόσμο.