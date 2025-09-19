Κόσμος

Το Ισραήλ κλείνει βασικό πέρασμα με την Ιορδανία μετά από αιματηρή επίθεση

Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από οδηγό που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια από την Ιορδανία – Σε αντίποινα, οι ισραηλινές αρχές έκλεισαν το βασικό πέρασμα μεταξύ Δυτικής Όχθης και Ιορδανίας
Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία
Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία / REUTERS / Oren Ben Hakoon

Ένα νέο επεισόδιο έντασης συγκλονίζει τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Παρασκευή (19.09.2025) το άμεσο κλείσιμο του περάσματος Άλενμπι, της μοναδικής διόδου που συνδέει τη Δυτική Όχθη με την Ιορδανία, μετά από ένοπλη επίθεση που κόστισε τη ζωή σε δύο Ισραηλινούς στρατιωτικούς. Ο δράστης, οδηγός φορτηγού που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, άνοιξε πυρ την Πέμπτη στο σημείο διέλευσης.

Σύμφωνα με την Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων, υπεύθυνη για τη λειτουργία του περάσματος, το Άλενμπι θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας». Οι συνδέσεις Ισραήλ – Ιορδανίας έχουν επίσης επηρεαστεί σοβαρά: το πέρασμα Σέιχ Χουσεΐν στα βόρεια έκλεισε, ενώ το πέρασμα Ραμπίν στα νότια παραμένει ανοιχτό μόνο για εργαζόμενους.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη για την επίθεση.

Το πέρασμα Άλενμπι έχει στρατηγική σημασία: αποτελεί ζωτικής σημασίας εμπορική αρτηρία μεταξύ Ισραήλ και Ιορδανίας, αλλά κυρίως τη μοναδική δίοδο για περισσότερους από τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους της Δυτικής Όχθης προς την Ιορδανία και τον υπόλοιπο κόσμο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τζίμι Κίμελ: Οι σταρ των late-night στηρίζουν τον παρουσιαστή – Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και άλλους επικριτές του
Η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ από το ABC συνεχίζει να προκαλεί σοκ – Την ώρα που παρουσιαστές καταγγέλλουν επίθεση στην ελευθερία του λόγοτ, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί άλλους επικριτές του
Ο Τζίμι Κίμελ
Μαχητικό αεροσκάφος FCAS: Γερμανία και Ισπανία θέλουν λύση έως τα τέλη του 2025
Το Βερολίνο και η Μαδρίτη δηλώνουν αποφασισμένες να επιταχύνουν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους του μέλλοντος, το οποίο παραμένει βαλτωμένο εδώ και χρόνια λόγω βιομηχανικών διαφωνιών
Ένα μοντέλο του FCAS
Πώς το «κόψιμο» της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ φέρνει φόβους για μια νέα εποχή λογοκρισίας στις ΗΠΑ
Η αιφνιδιαστική διακοπή της εκπομπής μετά από επικρίσεις προς τον Τραμπ προκαλεί θύελλα στο Χόλιγουντ και στον πολιτικό κόσμο – Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί μια ανησυχητική καμπή στην ελευθερία του λόγου, αναλύει η Washington Post
Ο Τζίμι Κίμελ 6
Ο Ερντογάν αναγκάζει τον κατασκευαστή του νέου κτιρίου του ΥΠΕΞ να δεσμευτεί ότι θα το έχει έτοιμο σε 2 χρόνια – Ο viral διάλογος
«Τώρα μας βλέπουν όλοι εδώ στην αίθουσα και σε όλη την Τουρκία, όλοι θα το θυμούνται αυτό» είπε με σοβαρό ύφος ο Τούρκος πρόεδρος ενώ ο κατασκευαστής χαμογελούσε αμήχανα
Ο κατασκευαστής του νέου κτιρίου του τουρκικού ΥΠΕΞ, ο Χακάν Φιντάν και ο Ταγίπ Ερντογάν
Ρωσία: Νέος ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Καμτσάτκα – Σε συναγερμό οι αρχές
Σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ έπληξε την Παρασκευή τη χερσόνησο Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, προκαλώντας προειδοποιήσεις για τσουνάμι – Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές
Χάρτης του σεισμού στην Άπω Ανατολή στη Ρωσία
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Μεγάλη τιμή να είμαι η πρώτη Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα»
Επικυρωμένη από τη Γερουσία των ΗΠΑ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα αναλάβει τα καθήκοντά της στην Αθήνα τον Οκτώβριο, σηματοδοτώντας μια ιστορική πρώτη φορά για τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Αθήνας
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ 25
Newsit logo
Newsit logo