Το Ισραήλ «σφυρηλατεί» Λίβανο και Συρία: Νεκροί δύο ηγέτες της Τζιχάντ – Νέα αεροπορική επίθεση στη Βηρυτό

Νέο αεροπορική επίθεση του Ισραήλ σημειώθηκε σήμερα (16.11.2024) το μεσημέρι στον Λίβανο, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFPTV), έπειτα από μια πρώτη σειρά επιδρομών στα προπύργια της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Στις εικόνες φαίνεται ένα σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται πάνω από κτήρια. Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI μίλησε για επιδρομή της «εχθρικής Πολεμικής Αεροπορίας» του Ισραήλ στη συνοικία Σίγια. Νωρίτερα, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Αβιτσάι Αντράι, δημοσιοποίησε στο X νέα διαταγή στους κατοίκους των τριών συνοικιών της πρωτεύουσας να απομακρυνθούν από τας σπίτια τους.

Παράλληλα, δύο ηγέτες του Ισλαμικού Τζιχάντ, της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης που είχε συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον του νοτίου Ισραήλ που προκάλεσε το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα προχθές, Πέμπτη, στα προάστια της Δαμασκού, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή από την οργάνωση.

Σύμφωνα με αυτή την πηγή, ο Αμπντέλ Αζίζ αλ Μινάουι, μέλος του πολιτικού γραφείου του Ισλαμικού Τζιχάντ, και ο Ρασμί Αμπού Ίσα, αρμόδιος για τις εξωτερικές σχέσεις της οργάνωσης, έχασαν τη ζωή τους κατά το πλήγμα αυτό που έπληξε την Κουντσάγια, στα προάστια της Δαμασκού.

Absolutely horrifying scene out of Beirut today.



Israel is deliberately wiping out entire civilian apartment buildings without justification or restraint—sheer destruction for the sake of it.



This is an American-funded, American-backed genocide.pic.twitter.com/FcJyydkQSt