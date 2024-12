Το Ισραήλ βομβαρδίζει αεροπορικές βάσεις και το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών στη Συρία

Σφοδρή επίθεση στη Συρία εξαπέλυσε σήμερα (09/12/2024) το Ισραήλ σε τουλάχιστον τρεις αεροπορικές βάσεις της χώρας, καταστρέφοντας δεκάδες αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Αυτό ήταν το πιο σκληρό κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά τέτοιων στόχων μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο δύο πηγές από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας.

Ειδικότερα, οι πηγές του Reuters αναφέρουν ότι επλήγησαν η αεροπορική βάση Καμισλί στη βορειοανατολική Συρία, η βάση Χιμ Σίνσαρ στην επαρχία Χομς και το αεροδρόμιο Άκραμπα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Δαμασκού.

Night sky over Jerusalem. Military planes are flying all the time…



The Air Force attacked Barza in Asor Damascus

the scientific research center of the Syrian regime.

In addition, the attack on the center for scientific research in Mesiyaf in the rural area of ​​Hama was… pic.twitter.com/FEp0KmEszz