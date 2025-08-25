Κόσμος

Το Ισραήλ ζήτησε συγνώμη για τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν από πλήγμα του στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας

Σοκ και θλίψη στα πρακτορεία ειδήσεων Reuters και Associated Press για τους ρεπόρτερ που έχασαν την ζωή τους
Λωρίδα της Γάζας
Μέλη της πολιτικής προστασίας της Γάζας στο σημείο της ισραηλινής επίθεσης στο νοσοκομείο Νάσερ / REUTERS / Hatem Khaled

Δεκάδες είναι οι νεκροί από το αεροπορικό πλήγμα που εξαπέλυσε σήμερα (25.08.2025) το Ισραήλ με στόχο το νοσοκομείο Νάσερ της Χάν Γιουνίς, με τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις (IDF) να αναγνωρίζουν επίσημα την επίθεση.

Μάλιστα, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, διέταξε να διενεργηθεί σχετική έρευνα για το φονικό πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ, την ίδια στιγμή που Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι αναφέρουν πως τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, μεταξύ των οποίων και τέσσερις δημοσιογράφοι.

 

Σε σύντομη ανακοίνωση, οι IDF τόνισαν: «Λυπούμαστε για τα όποια τραύματα υπέστησαν άμαχοι, διότι δεν στοχεύουμε σκόπιμα δημοσιογράφους. Ενεργούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται τέτοια περιστατικά ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε την ασφάλεια των Ισραηλινών στρατιωτών».

 

Την ίδια στιγμή, το καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το αμερικανικό Associated Press εξέφρασαν σήμερα (25.08.2025) τον συγκλονισμό και τη θλίψη τους για τον θάνατο συνεργατών τους σε πλήγματα σε νοσοκομείο της νότιας Γάζας, τα οποία αποδίδονται στο Ισραήλ.

«Μάθαμε με μεγάλη λύπη τον θάνατο του Χόσαμ αλ-Μάσρι και τον τραυματισμό ενός άλλου συνεργάτη μας (…) κατά τα ισραηλινά πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ», δήλωσε εκπρόσωπος του Reuters.

Το Associated Press εξέφρασε από την πλευρά του τον συγκλονισμό και τη θλίψη του για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα, 33 ετών, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου που συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου.

