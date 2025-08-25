Το Ισραήλ ζήτησε συγνώμη για τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν από πλήγμα του στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας

Δεκάδες είναι οι νεκροί από το αεροπορικό πλήγμα που εξαπέλυσε σήμερα (25.08.2025) το Ισραήλ με στόχο το νοσοκομείο Νάσερ της Χάν Γιουνίς, με τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις (IDF) να αναγνωρίζουν επίσημα την επίθεση.

Μάλιστα, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, διέταξε να διενεργηθεί σχετική έρευνα για το φονικό πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ, την ίδια στιγμή που Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι αναφέρουν πως τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, μεταξύ των οποίων και τέσσερις δημοσιογράφοι.

#Palestine [UPDATE 25.08.2025] An Israeli airstrike on Nasser Hospital in Khan Yunis killed 4 journalists: Hossam Al-Masri of @Reuters, Mohammed Salama of @AlJazeera, Moaz Abu Taha of @NBCNews and Maryam Abu Deqa of @AP and Independent Arab. pic.twitter.com/OClwQ7HBBt — IFJ (@IFJGlobal) August 25, 2025

Σε σύντομη ανακοίνωση, οι IDF τόνισαν: «Λυπούμαστε για τα όποια τραύματα υπέστησαν άμαχοι, διότι δεν στοχεύουμε σκόπιμα δημοσιογράφους. Ενεργούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται τέτοια περιστατικά ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε την ασφάλεια των Ισραηλινών στρατιωτών».

IDF Chief of Staff Lt. Gen. Eyal Zamir has ordered an immediate inquiry into this morning’s strike against Nasser Hospital in southern Gaza’s Khan Younis, the military says.



The IDF confirms that troops carried out a strike in the area, which according to the Hamas-run health… — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 25, 2025

Την ίδια στιγμή, το καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το αμερικανικό Associated Press εξέφρασαν σήμερα (25.08.2025) τον συγκλονισμό και τη θλίψη τους για τον θάνατο συνεργατών τους σε πλήγματα σε νοσοκομείο της νότιας Γάζας, τα οποία αποδίδονται στο Ισραήλ.

One of the Israeli strikes on the Nasser hospital complex was captured on live video as rescue crews arrived at the scene of an Israeli strike minutes before. pic.twitter.com/uysRPPkl4E — Trey Yingst (@TreyYingst) August 25, 2025

«Μάθαμε με μεγάλη λύπη τον θάνατο του Χόσαμ αλ-Μάσρι και τον τραυματισμό ενός άλλου συνεργάτη μας (…) κατά τα ισραηλινά πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ», δήλωσε εκπρόσωπος του Reuters.

Το Associated Press εξέφρασε από την πλευρά του τον συγκλονισμό και τη θλίψη του για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα, 33 ετών, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου που συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου.