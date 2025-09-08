Κόσμος

Το Κατάρ πιέζει την Χαμάς να αποδεχθεί την Αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε «για τελευταία φορά» τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο συμφωνίας για την απελευθέρωση όλων των ομήρων
Βομβαρδισμός στην Λωρίδα της Γάζας
Βομβαρδισμός στην Λωρίδα της Γάζας / REUTERS / Amir Cohen

Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς σύμφωνα με το Reuters το Κατάρ ασκεί πίεση στη Χαμάς να δεχθεί την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ για τη Γάζα.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, πιέζει την Χαμάς να ανταποκριθεί θετικά» στο νέο σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση των ομήρων.

«Ο πρωθυπουργός του Κατάρ άσκησε πιέσεις στη Χαμάς να ανταποκριθεί θετικά στη νέα αμερικανική πρόταση, η οποία διαβιβάστηκε μέσω μεσολαβητών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε «για τελευταία φορά» τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο συμφωνίας για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας πως θα υπάρξουν «συνέπειες σε περίπτωση απόρριψης».

