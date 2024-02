Το Κρεμλίνο απαντά στο θέμα της Εθνικής Ασφάλειας: Κόλπο του Λευκού Οίκου για χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Πραγματικό συναγερμό σήμανε η ανακοίνωση του Αμερικανού βουλευτή, Μάικ Τέρνερ, για ένα κρίσιμο ζήτημα εθνικής ασφάλειας, καθώς προκάλεσε ένα «ντόμινο εξελίξεων» όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και διεθνώς, με πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι πρόκειται για προηγμένες στρατιωτικές δυνατότητες που αναπτύσσει η Ρωσία.

Αμερικανικά δίκτυα, όπως το CNN αλλά και διεθνή πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν πληροφορίες από το Κογκρέσο και το Πεντάγωνο των ΗΠΑ, πως το κρίσιμο ζήτημα εθνικής ασφάλειας στο οποίο αναφέρθηκε ο Μάικ Τέρνερ, σχετίζεται με την Ρωσία και την πιθανότητα οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις να αποκτήσουν νέες δυνατότητες στο διάστημα, οι οποίες ωστόσο δεν αποτελούν απειλή επί του παρόντος.





Όπως ήταν αναμενόμενο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ρωτήθηκε κατά την σημερινή ενημέρωση Τύπου, για την ανακοίνωση του Αμερικανού βουλευτή και για τον «πανικό» που έχει προκληθεί στους αμερικανικούς πολιτικούς και στρατιωτικούς «κύκλους», με τον ίδιο να απαντάει κατηγορηματικά ότι πρόκειται για κάποιο «τέχνασμα» ή «κόλπο» του Λευκού Οίκου που συνδέεται με το πακέτο χρηματοδότησης της Ουκρανίας.

Kremlin’s spokesperson Peskov denies plans to deploy nuclear weapons in space, calls reports “a trick by White House”