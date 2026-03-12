Το «κρυφό χέρι» του Πούτιν πιθανόν να βοηθά το Ιράν, λέει ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου

Το «κρυφό χέρι» του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν πιθανόν βοηθά το Ιράν να ανταποκριθεί στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς αποκαλύφθηκε ότι drones που συνδέονται με το Ιράν χτύπησαν μια βάση στο Ιράκ όπου βρίσκονται ορισμένοι βρετανικοί στρατιώτες.

Οι Βρετανοί στρατιώτες δεν τραυματίστηκαν από την επίθεση με τα drones. Ωστόσο, ο Τζον Χέιλι δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον στόχων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή «έχουν τα χαρακτηριστικά» του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι δυνάμεις της Ρωσίας στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, όπως δημοσιεύει το SkyNews.

Αυτό περιλαμβάνει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το Ιράν χρησιμοποιεί τα drones του.

Η Τεχεράνη πούλησε χιλιάδες drones «Shahed» μιας χρήσης στη Ρωσία τους πρώτους μήνες της πλήρους εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία.

Οι Ρώσοι, με την βοήθεια του Ιράν, ανέπτυξαν στη συνέχεια τη δική τους έκδοση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, και τώρα οι γνώσεις που έχουν αντλήσει από τις μάχες στην Ουκρανία φαίνεται να βοηθούν τους Ιρανούς στην απάντησή τους στις αλλεπάλληλες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Κανείς δεν θα εκπλαγεί αν πιστέψει ότι η κρυφή χείρα του Πούτιν βρίσκεται πίσω από ορισμένες από τις ιρανικές τακτικές και ενδεχομένως και από ορισμένες από τις δυνατότητές τους», δήλωσε ο Χέιλι, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο μόνιμο κοινό αρχηγείο (PJHQ) του Ηνωμένου Βασιλείου στο Νόρθγουντ, την κύρια βάση που εποπτεύει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Ο υπουργός Άμυνας είπε ότι αυτή η πιθανή σύνδεση με τη Ρωσία «δεν είναι μόνο επειδή ο μόνος παγκόσμιος ηγέτης που επωφελείται από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου αυτή τη στιγμή είναι ο Πούτιν».

Αναφερόταν στην απότομη αύξηση της τιμής του πετρελαίου μετά την απόφαση του Ιράν να χρησιμοποιήσει τον έλεγχο που ασκεί στο στενό του Ορμούζ, στα ανοικτά των ακτών του, για να μπλοκάρει μία από τις πιο σημαντικές ναυτιλιακές οδούς του κόσμου.