«Το Μεξικό είναι βασικός προμηθευτής πετρελαίου για την Κούβα» λέει η πρόεδρος Σέινμπαουμ μετά τις εξελίξεις στην Βενεζουέλα

«Δεν στέλνουμε περισσότερο πετρέλαιο στην Κούβα απ’ ό,τι στέλναμε στο παρελθόν» λέει η Κλαούντια Σέινμπαουμ
Η πρόεδρο της Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ
Η πρόεδρο της Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ / REUTERS/Raquel Cunha

«Η χώρα δεν έχει αυξήσει τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κούβα» δήλωσε η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ σήμερα (07.01.2026).

Η πρόεδρος του Μεξικού επισήμανε πως λόγω των εξελίξεων στη Βενεζουέλα,  η χώρα εξελίσσεται σε σημαντικό προμηθευτή αργού πετρελαίου για την Κούβα.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Κλαούντια Σέινμπαουμ ρωτήθηκε εάν το Μεξικό αποτελεί πλέον τον βασικό προμηθευτή πετρελαίου για την Κούβα, μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – στοχοποιώντας πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια για να εμποδίσουν τις εξαγωγές μαύρου χρυσού – και την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο τα ξημερώματα του Σαββάτου.

«Δεν στέλνουμε περισσότερο πετρέλαιο στην Κούβα απ’ ό,τι στέλναμε στο παρελθόν», απάντησε. «Φυσικά, λόγω των εξελίξεων στη Βενεζουέλα, το Μεξικό έχει καταστεί σημαντικός προμηθευτής» για την Κούβα, συμπλήρωσε.

Η μεξικανή πρόεδρος συμπλήρωσε πως η χώρα της προμηθεύει επί χρόνια την Κούβα με πετρέλαιο, άλλοτε βάσει συμβάσεων κι άλλοτε στο πλαίσιο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Χθες Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα εξασφαλίσουν έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

