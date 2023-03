Το Ντουμπάι τίμησε την Ελλάδα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου κάνοντας… γαλανόλευκο τον πιο ψηλό ουρανοξύστη του κόσμου, το μυθικό κτίριο Μπουρτζ Χαλίφα.

Ο επιβλητικός ουρανοξύστης Μπουρτζ Χαλίφα που δεσπόζει στο Ντουμπάι είχε χθες (25.3.2023) χρώμα από Ελλάδα, καθώς ειδικά λέιζερ… ζωγράφισαν πάνω του την ελληνική σημαία με αφορμή την γιορτή της 25ης Μαρτίου.

Η ελληνική πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι ευχαρίστησε μάλιστα τις εταιρείες Emaar Dubai και ADNOC Group, που έχουν το κτίριο, για την τιμή που έκαναν στην Ελλάδα για την 25η Μαρτίου.

Η ελληνική πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι ανέφερε σε ποστ που έκανε στο twitter:

«Ευχαριστούμε το Burj Khalifa και τις Emaar Dubai και ADNOC Group που φωταγώγησαν το κτίριό τους με την ελληνική σημαία με την ευκαιρία της επετείου της ημέρας ανεξαρτησίας της Ελλάδας».

Thank you to #BurjKhalifa @emaardubai and @ADNOCGroup for illuminating their buildings with the Greek flag on the occasion of #GreekIndependenceDay ! 🇬🇷🤝🇦🇪 #GreekFlag #BurjKhalifa #ADNOC #Friendship@GreeceMFA pic.twitter.com/MOD4BFxKBh