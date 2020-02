Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τον θάνατο του Λουκ Πέρι, αλλά η μνήμη του συνεχίζει να ζει στις καρδιές και το μυαλό των θαυμαστών του και εκείνων που τον γνώριζαν.

Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι και η ηθοποιός Λίλι Ράινχαρτ, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Riverdale», στην οποία έπαιζε και ο Πέρι. Η Λίλι θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους της στο Twitter ένα συγκινητικό όνειρο που είδε με τον εκλιπόντα ηθοποιό.

«Είδα στον ύπνο μου χθες βράδυ τον Λουκ… και τον αγκάλιασα τόσο σφιχτά και έκλαψα στον ώμο του, λέγοντας του πόσο λείπει σε όλους μας», έγραψε η Ράινχαρτ στο Twitter την Τετάρτη. «Καθώς το σκεφτόμουν το πρωί, νομίζω ότι το πνεύμα του με επισκέφθηκε στον ύπνο μου, ήθελε να ξέρω ότι είναι χαρούμενος στην άλλη πλευρά».

Ο Πέρι πέθανε στις 4 Μαρτίου του 2019 σε ηλικία 52 χρόνων, καθώς υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στην ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Κάποτε στο Χόλιγουντ», η οποία προβλήθηκε λίγους μήνες μετά το θάνατό του.

I had a dream last night that I saw Luke… and I hugged him so hard and cried into his shoulder, telling him how much we all miss him.



Looking back on it this morning, I think his spirit was visiting me in my sleep, letting me know he’s smiling brightly on the other side ✨