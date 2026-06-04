Το πανεπιστήμιο του Οχάιο αποζημιώνει με 100 εκατ. δολάρια 279 πρώην φοιτητές που υπέστησαν σεξουαλική επίθεση από καθηγητή

Σε εξωδικαστική συμφωνία ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων με σχεδόν 300 πρώην φοιτητές οι οποίοι είχαν κατηγορήσει τον γιατρό της πανεπιστημιούπολης για σεξουαλικές επιθέσεις πριν από δεκαετίες, ανακοίνωσαν χθες, Τετάρτη, κατέληξε το πανεπιστήμιο του Οχάιο.

Η συμφωνία του πανεπιστημίου του Οχάιο με 279 από τους 280 πρώην φοιτητές επικυρώθηκε χθες (03.06.2026) από τη σύγκλητο του ιδρύματος μετά από πολυετείς δικαστικούς αγώνες σχετικά με τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση δεκαετιών από τον Ρίτσαρντ Στράους.

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Η κακοποίηση φέρεται να σημειώθηκε από το 1978 ως το 1998, όταν ο γιατρός συνταξιοδοτήθηκε.

«Η διαμεσολάβηση και η εμπιστευτικότητα εξακολουθούν να υφίστανται καθώς τα εμπλεκόμενα μέρη εργάζονται για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών των συμφωνιών και επιπλέον πληροφορίες θα κοινοποιηθούν κατά περίπτωση», αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση το πανεπιστημιακό ίδρυμα και ένας δικηγόρος των θυμάτων.

Τον Φεβρουάριο, το πανεπιστήμιο κατέληξε σε οκτώ επιπλέον συμφωνίες ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των καταγγελιών σε 304 και των αποζημιώσεων σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια.

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Ο Στράους, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2005, ήταν ενταγμένος στο ιατρικό προσωπικό του αθλητικού τμήματος του πανεπιστημίου για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Έκθεση του 2019 που αναφερόταν στις διαπιστώσεις της έρευνας τόνιζε ότι ο Στράους είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τουλάχιστον 177 άνδρες, οι περισσότεροι εκ των οποίων φοιτητές, και ότι το πανεπιστημιακό προσωπικό, που γνώριζε την κατάσταση, δεν είχε λάβει μέτρα.

Η κακοποίηση περιλάμβανε θωπείες στα γεννητικά όργανα των φοιτητών και άλλες ενέργειες υπό το πρόσχημα της ιατρικής εξέτασης.

Η είδηση της διενέργειας έρευνας και των πορισμάτων της οδήγησαν περισσότερους από 500 πρώην φοιτητές να στραφούν νομικά κατά του πολιτειακού πανεπιστημίου του Οχάιο με το αιτιολογικό ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον Στράους και ότι το πανεπιστήμιο είχε επιδείξει σκοπίμως αδιαφορία.