Οι ΗΠΑ αποχώρησαν επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγορεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό για κακοδιαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ.

«Το Κογκρέσο έλαβε ειδοποίηση ότι ο πρόεδρος απέσυρε επίσημα τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ΠΟΥ εν μέσω πανδημίας», τόνισε με tweet του ο Ρόμπερτ Μενεντέζ, Δημοκρατικός γερουσιαστής, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.