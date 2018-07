Το πιο σκανδαλώδες ερωτικό τρίγωνο του Χόλιγουντ

O Todd Fisher στο νέο του βιβλίο My Girls αποκαλύπτει πτυχές της ζωής του από τα παιδικά του χρόνια και αποκαλύπτει πολλά για τη σχέση της μητέρας του Debbie Reynolds και της καλύτερής της φίλης Elizabeth Taylor που τελικά παντρεύτηκε τον άντρα της.

Οι δύο γυναίκες σπούδασαν μαζί στο MGM Studios και η Debbie Reynolds ήταν κυρία επί των τιμών όταν η Elizabeth Taylor παντρεύτηκε τον Mike Todd, καλύτερο φίλο του Eddie Fisher.

Ο Mike Todd πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1958 και ο Eddie Fisher παράτησε την Debbie Reynolds όταν ο γιος ήταν ήταν μόλις λίγων μηνών. Ο Eddie Fisher παντρεύτηκε τελικά την Elizabeth Taylor τον Μάιο του 1959, 3,5 ώρες αφότου βγήκε το διαζύγιό του από την Debbie Reynolds.

H Elizabeth Taylor τον παράτησε μετά από πέντε χρόνια για τον Richard Burton και η Debbie Reynolds ξαναπαντρεύτηκε τον μεγιστάνα των παπουτσιών Harry Karl. Η καριέρα του Eddie Fisher δεν ανάκαμψε ποτέ μετά το σκανδαλώδες ερωτικό τρίγωνο.

Τα δύο ζευγάρια συναντήθηκαν τυχαία στο ίδιο κρουαζιερόπλοιο το 1966 και οι δύο γυναίκες συμφιλιώθηκαν. Η Elizabeth Taylor μάλιστα πήγαινε σε πάρτι που οργάνωνε σπίτι της η Debbie Reynolds. Η φιλία τους κράτησε μέχρι τον θάνατο της Elizabeth Taylor το 2011. Της άφησε μάλιστα τα κοσμήματά της μετά από μια δακρυσμένη συγγνώμη για τη συμπεριφορά της.

Παιδικά χρόνια με τον Eddie Fisher, την Debbie Reynolds και την Elizabeth Taylor

Ο Todd Fisher ήταν μικρό παιδί όταν θυμάται να περιμένει τον διάσημο πατέρα του. Η μεγαλύτερη αδερφή του ήταν πιο ανήσυχη. Κοίταζε έξω από το παράθυρο και έκλαιγε στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες. Δεν είχε σημασία. Ο πατέρας τους Eddie Fisher δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Ο διάσημος τραγουδιστής Eddie Fisher άφησε την ηθοποιό γυναίκα του Debbie Reynolds για την καλύτερή της φίλη, την Elizabeth Taylor. Το ερωτικό τρίγωνο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλο του Χόλιγουντ, με τις δύο γυναίκες τελικά να συμφιλιώνονται μετά από χρόνια.

Ο Todd Fisher μας προσφέρει μια ματιά στο φαινομενικά ατελείωτο δράμα στο καινούριο του βιβλίο «My Girls». «Μια ζωή θυμάμαι να με ρωτάνε πώς είναι να είσαι παιδί διάσημων γονιών. Για πολύ καιρό αναρωτιόμουν πώς θα μπορούσα να ξέρω πώς είναι να μην είσαι. Στην τελικά δεν έχω μέτρο σύγκρισης. Απλώς αυτή ήταν η πραγματικότητά μου, η κανονικότητά μου. Μια συνθήκη που δεν δημιούργησα, ούτε αμφισβήτησα, ούτε ανέλυσα. Είδα το «Father Knows Best and Leave It to Beaver» ως παιδί και σκέφτηκαν ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι σπίτι μου. Αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα ότι εκείνοι ήταν φυσιολογικοί και εμείς όχι».

Η μητέρα του Debbie Reynolds ήταν νέα ηθοποιός που μεγάλωσε σε μια θρησκευτική οικογένεια στο Τέξας πριν τελικά μετακομίσει στην Καλιφόρνια. Κέρδισε διαγωνισμό ομορφιάς ως έφηβη και αφού την ανακάλυψαν υπέγραψε με τη Warner Bros και την MGM, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως το «Singin’ In The Rain».

Ήταν τόσο αθώα που, όπως έγραψε στην αυτοβιογραφία της το 2013, τρομοκρατήθηκε όταν ο Gene Kelly τη φίλησε με γλώσσα κατά τη διάρκεια μιας σκηνής. «Έτρεχα και ζητούσα μια Coca-Cola για να καθαρίσει το στόμα μου. Ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και ήμουν αθώο παιδί που δεν είχα δώσει ποτέ γαλλικό φιλί. Το βίωσα σαν επίθεση. Ήμουν έκπληκτη που ένας 39χρονος το έκανε αυτό σε μένα».

Από την άλλη πλευρά ο Eddie Fisher εγκατέλειψε το σχολείο για να γίνει τραγουδιστής. Έγινε ένα από τα πιο πετυχημένα αστέρια της δεκαετίας του 1950 και παντρεύτηκε την Debbie Reynolds στις 26 Σεπτεμβρίου του 1955. Ήταν 27 και εκείνη 23 ετών. Έγιναν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του κόσμου στην εποχή τους και η κόρη τους Carrie Frances ήρθε στον κόσμο στις 21 Οκτωβρίου του 1956.

«Φαινόταν πολύ καλό για να είναι αληθινό. Και πράγματι έτσι ήταν» γράφει στο βιβλίο του ο Todd. Οι Fishers ήταν πολύ φίλοι με ένα άλλο ζευγάρι της showbusiness. Τον παραγωγό Mike Todd και την Elizabeth Taylor. Μετά τη γέννηση της Carrie, ο Eddie είχε όλο και περισσότερο ανάγκη από χώρο και χρόνο και άρχισαν τα προβλήματα στον γάμο τους. Ήταν Άνοιξη του 1957 και η Debbie πέταξε στο Λονδίνο για να τον δει σε μια συναυλία του. Λέει πολλά πράγματα το γεγονός ότι πήρε και μια παιδική της φίλη μαζί για να έχει κάποιον να μιλάει.

Μετά τη συναυλία πέταξαν και οι τρεις τους στα νότια της Γαλλίας όπου συνάντησαν τον Mike και την Elizabeth σε μια βίλα. Η Debbie έγραψε αργότερα πως ήθελε ένα δεύτερο παιδί που θα ήταν κοντά στην Carrie όπως και η ίδια με τον αδερφό της. Μετά από μια νύχτα αλκοόλ, ο Eddie έγινε πολύ ερωτικός. Η Debbie προσευχόταν εκείνο το βράδυ να μείνει έγκυος. Και έτσι και έγινε.

Ο Todd γεννήθηκε μετά από εννιά μήνες. Λίγο καιρό αργότερα, στις 22 Μαρτίου 1958, πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα ο Mike Todd. Ο Eddie πέταξε για να παρηγορήσει τη χήρα του Elizabeth Taylor. Και ένα μήνα αργότερα παράτησε τη γυναίκα του για την Elizabeth Taylor. Ήταν μια σχέση που διέλυσε την Debbie. Ο άντρας της και η καλύτερή της φίλη.

«Ο κόσμος ήταν έκπληκτος. Επιτέθηκαν στον Eddie και την Elizabeth. Χαρακτήριζαν τον Eddie οπορτουνιστή και αποτυχημένο και την Elizabeth κακό κορίτσι και αντροχωρίστρα. Αγκάλιασαν το καλό κορίτσι, το αθώο, ανυποψίαστο θύμα και τη single μητέρα Debbie. O Todd, που ήταν μηνών όταν χώρισαν οι γονείς του, δεν μπόρεσε ποτέ να αναπτύξει σχέση με τον πατέρα του που η καριέρα του πήρε την κατιούσα και δεν ανέκαμψε ποτέ.

Η μητέρα του ωστόσο κατάφερε να συμφιλιωθεί με την πρώην καλύτερή της φίλη Elizabeth Taylor αφού βρήκε την αγάπη με τον μεγιστάνα των παπουτσιών Harry Karl. Έζησαν μαζί με τα δύο της παιδιά σε ένα σπίτι στο Λος Άντζελες. Από σύμπτωση βρέθηκαν σε ένα κρουαζιερόπλοιο με την Elizabeth Taylor και τον Richard Burton to 1966. Όταν και οι δύο γυναίκες ήταν περίπου 34 ετών.

«Οι τέσσερίς τους δείπνησαν μαζί, προκαλώντας φρενίτιδα στις εφημερίδες. Η Elizabeth Taylor και ο Richard Burton ήταν από εκείνο το βράδυ ευπρόσδεκτοι στο σπίτι της Debbie Reynolds στο Greenway Drive. Ήταν γνωστή για τα πάρτι που οργνάνωνε, με τον Todd να γίνεται από μικρή ηλικία μάρτυρας στην ασταθή σχέση της Elizabeth Taylor και του Richard Burton. «Φώναζαν και χαστούκιζαν ο ένας τον άλλο και αγνοούσαν την παρουσία των άλλων. Ποτέ δεν είχαμε δει άλλο ζευγάρι να συμπεριφέρεται έτσι. Ποτέ δεν ακούσαμε τη μητέρα μας και τον Harry να υψώνουν τον τόνο της φωνής τους ο ένας στον άλλο. Ήταν τρελό. Σαν ναυάγιο που συνέβαινε στο σαλόνι μας και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Μέσα σε λίγα λεπτά η μητέρα μας έστειλε πάνω ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν μόνοι τους αυτή την ασχήμια. Μετά από λίγη ώρα, υπήρξε σχεδόν εκκωφαντική σιωπή πίσω από την ίδια κλειστή πόρτα. Μετά από 20 λεπτά τελικά ο Richard και η Elizabeth βγήκαν από τη σουίτα χαρούμενοι και πιο ερωτευμένοι σαν να μη συνέβαινε τίποτα».

Πηγή: Dailymail