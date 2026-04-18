Χεζμπολάχ: Οι πέντε όροι για ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ

«Επειδή δεν εμπιστευόμαστε αυτόν τον εχθρό, θα παραμείνουμε στο πεδίο με το δάχτυλο στη σκανδάλη»
Χεζμπολάχ / REUTERS / Φωτογραφία Adnan Abidi

Τα πέντε βήματα που θεωρεί ότι πρέπει να ακολουθήσουν μετά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παρουσίασε ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (18.04.2026) ώρα Ελλάδας.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ έθεσε πέντε όρους που επιθυμεί να συμπεριληφθούν σε μία ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ:

– Μόνιμη παύση των επιθέσεων σε ολόκληρο τον Λίβανο από αέρα, ξηρά και θάλασσα.

– Απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη μέχρι τα σύνορα.

– Απελευθέρωση των κρατουμένων.

– Επιστροφή των κατοίκων στα χωριά και τις πόλεις τους μέχρι τα σύνορα.

– Ανασυγκρότηση με αραβική και διεθνή υποστήριξη και εθνική ευθύνη.

Το έγγραφο της συμφωνίας εκεχειρίας που κοινοποιήθηκε από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών στην αρχή της δεκαήμερης παύσης στις 16 Απριλίου – και το οποίο, όπως ανέφερε, υπέγραψαν τόσο η ισραηλινή όσο και η λιβανέζικη κυβέρνηση – «δεν έχει καμία πρακτική σημασία» και αποτελεί προσβολή για τον Λίβανο, δήλωσε ο Κασέμ.

Πρόσθεσε ότι η Χεζμπολάχ, η οργάνωση με στήριξη από το Ιράν και έδρα στον Λίβανο, είναι «απολύτως ανοιχτή στο υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας» με τις λιβανέζικες αρχές και επικεντρώνεται στο «να γυρίσει σελίδα».

Ωστόσο, συμπλήρωσε: «Κατάπαυση του πυρός σημαίνει πλήρη διακοπή όλων των εχθρικών ενεργειών. Επειδή δεν εμπιστευόμαστε αυτόν τον εχθρό, οι μαχητές της αντίστασης θα παραμείνουν στο πεδίο με το δάχτυλο στη σκανδάλη και θα απαντούν αναλογικά σε οποιαδήποτε παραβίαση.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός μόνο από την πλευρά της αντίστασης, πρέπει να τηρείται και από τις δύο πλευρές».

