Το σχέδιο Τραμπ για το «ξήλωμα» στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Καταργήσεις προγραμμάτων και πρεσβειών, απολύσεις διπλωματών, έγγραφα από Τεχνητή Νοημοσύνη

Make America Great Again: Το μεγάλο στοίχημα του Ντόναλντ Τραμπ πριν ακόμα πάρει τα «κλειδιά» του Λευκού Οίκου. Σήμερα, ως αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως δίνει «σάρκα και οστά» στο όνειρό του, με τις κινήσεις να προκαλούν «τριγμούς» σε παγκόσμιο επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα… η ριζική αναδιάρθρωση με περικοπές που ετοιμάζει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Μεταξύ των μεγάλων αλλαγών στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ… η κατάργηση πρεσβειών, οι απολύσεις διπλωματών και τα έγγραφα από Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα των New York Times, το οποίο φέρνει στο «φως» λεπτομέρειες από το περιεχόμενο του σχεδίου του εκτελεστικού διατάγματος, που πρόκειται να υπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, η «αναδιάρθρωση Τραμπ» περιλαμβάνει την εξάλειψη σχεδόν όλων των δραστηριοτήτων στην Αφρική, καθώς και το κλείσιμο πρεσβειών και προξενείων σε ολόκληρη την ήπειρο. Παράλληλα, ζητείται η συρρίκνωση γραφείων που ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή, τους πρόσφυγες, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το εκτελεστικό διάταγμα, που ενδέχεται να υπογραφεί την ερχόμενη εβδομάδα αποσκοπεί στην επιβολή «μίας πειθαρχημένης αναδιοργάνωσης» του υπουργείου Εξωτερικών, μειώνοντας τη «σπατάλη, απάτη και κατάχρηση», σύμφωνα με αντίγραφο 16 σελίδων που εξασφάλισε η εφημερίδα The New York Times.

Σε σχόλιό του ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο περιορίστηκε να πει πως πρόκειται για «fake news».

This is fake news. The ⁦@nytimes⁩ falls victim to another hoax. https://t.co/hXSiV1t9HC