Το τηλεοπτικό δίκτυο ITV έκοψε εκπομπή έπειτα από τον θάνατο καλεσμένου – video

Η εκπομπή, η οποία έχει μεγάλη θεαματικότητα, προσκαλεί πρόσωπα με οικογενειακούς ή φιλικούς δεσμούς μεταξύ τους, τα οποία έχουν κάποια διαφωνία, και χρησιμοποιώντας εξετάσεις DNA και ανιχνευτές ψεύδους επιζητεί να αποκαλύψει την αλήθεια.

Όπως ανακοίνωσε το κανάλι, διακόπτονται τα προγραμματισμένα για το μέλλον γυρίσματα της εκπομπής ενώ όλα τα προηγούμενα επεισόδια κατέβηκαν από την υπηρεσία on – demand ITV Hub.

Το ITV ανακοίνωσε ότι θα διενεργήσει έρευνα για το επίμαχο επεισόδιο λόγω “της σοβαρότητας του περιστατικού”.

These two callers had a massive row over the Jeremy Kyle show, with one even bringing up Game of Thrones.https://t.co/p253PNAvd5 — LBC (@LBC) May 14, 2019

Μια εκπρόσωπος του ITV δήλωσε: “Όλοι στο ITV και στην εκπομπή The Jeremy Kyle Show είμαστε σοκαρισμένοι και λυπούμαστε για τον θάνατο ενός από τους προσκεκλημένους στην εκπομπή μια εβδομάδα μετά τα γυρίσματα του επεισοδίου. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του. Το δίκτυο δεν θα προβάλλει το επεισόδιο στο οποίο εμφανίζεται”.

Το ITV πληροφορήθηκε χθες για τον θάνατο του προσώπου αυτού. Θεωρείται ότι η αστυνομία δεν έχει εμπλακεί.

Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος κατονομάζεται από την Sun ως ο 63χρονος Στιβ Ντάιμοντ, φέρεται ότι είχε χωρίσει από την μνηστή του, την Τζέιν Κάλαγκαν, έπειτα από μια απόπειρα να της αποδείξει ότι δεν την έχει απατήσει.

Με τη βοήθεια ανιχνευτή ψεύδους προσπάθησε να την πείσει, αλλά επειδή το τεστ απέτυχε τελικά χώρισαν, γράφει η Sun. Όπως δήλωσε η ίδια στην εφημερίδα:

“Αρραβωνιαστήκαμε ανήμερα τα Χριστούγεννα του 2017. Έκλαιγε, ήταν αληθινή αγάπη. Ήταν ο πιο γενναιόδωρος και τρυφερός άνθρωπος. Έκανε σιωπηρά τον αγώνα του και δεν το γνωρίζαμε τότε. Με απάτησε, το ξέρω ότι το έκανε. Δεν μπορώ να το συγχωρέσω, αλλά θα ήθελα να ζούσε”.

ITV urged to axe The Jeremy Kyle Show after apparent suicide of a man who failed a lie-detector test. He's been named as 63-year-old Steve Dymond. https://t.co/b691wSmTpw pic.twitter.com/vIzrzLMvCo — ITV Granada Reports (@GranadaReports) May 14, 2019

Λίγο πριν βρεθεί νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του είχε στείλει γραπτό μήνυμα στη μνηστή του λέγοντάς της ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εκείνη και εξηγώντας ότι ήταν καταθλιπτικός και ότι είχε πάρει ιατρική βεβαίωση για να συμμετάσχει στην εκπομπή.

Η ίδια εξήρε τις ενέργειες των συντελεστών της εκπομπής μετά τον θάνατο του αρραβωνιαστικού της. Εξήγησε ότι λίγο πριν από τα γυρίσματα ο Ντάιμοντ την είχε πείσει ότι δεν την έχει απατήσει, αλλά μετά την εκπομπή χώρισαν.

Ο Ντέμιαν Κόλινς, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής ελέγχου των μίντια δήλωσε στην Daily Mail: “Οι τηλεοπτικές εταιρείες έχουν καθήκον να μεριμνούν για τους ανθρώπους που συμμετέχουν στις εκπομπές τους”.

Το Jeremy Kyle Show είναι μια καθημερινή πρωινή εκπομπή με περίπου ένα εκατομμύριο τηλεθεατές.