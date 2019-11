“Το Βρετανικό Μουσείο μεγαλύτερος αποδέκτης κλοπιμαίων παγκοσμίως”!

Πρόκειται για το δικηγορικό γραφείο του Τζέφρι Ρόμπερτσον, που αγωνίζεται για την επιστροφή αρχαιοτήτων στις χώρες από τις οποίες αφαιρέθηκαν, όπως αναφέρει δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης του “Guardian” με αφορμή την έκδοση βιβλίου του με τίτλο “Who Owns History? Elgin’s Loot and the Case for Returning Plundered Treasure”.

Ο δικηγόρος συγγραφέας κατηγορεί τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, καθώς και τις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου για “ανεπαρκείς απαντήσεις σε οποιοδήποτε αίτημα επαναπατρισμού αρχαιοτήτων από τις μόνιμες εκθέσεις του”.

Βρετανικό Μουσείο: Μουσείο… “κλοπιμαίων”

Στο βιβλίο του Τζέφρι Ρόμερτσον, απόσπασμα οποίου παρουσιάζει ο “Guardian”, ο δικηγόρος συγγραφέας σημειώνει:

Δεν μπορούμε να αναιρέσουμε ιστορικά λάθη, αλλά δεν μπορούμε και να συνεχίσουμε να κερδίζουμε ξεδιάντροπα από αυτά”.

Μαζί με την Αμάλ Κλούνεϊ και τον καθηγητή Νόρμαν Πάλμερ, ο κορυφαίος δικηγόρος είχε συντάξει έκθεση για τον επαναπατρισμό των γλυπτών του Παρθενώνα.

“Τα μπρούτζινα του Μπενίν είναι σημαντικά για την Αφρική αλλά όχι για ολόκληρο τον κόσμο, όπως τα ελγίνεια γλυπτά με τη διεθνή τους απήχηση”.

Αναφερόμενος ειδικότερα στον Έλγιν, ο Ρόμπερτσον δεν μασάει τα λόγια του…

Κάνει λόγο για πράξη βαρβαρότητας και διπροσωπίας του λόρδου!



Παράλληλα, απευθύνει έκκληση στα ευρωπαϊκά ιδρύματα και μουσεία, ανάμεσά τους το Λούβρο και το Μητροπολιτικό της Νέας Υόρκης, να επιστρέψουν τα πολύτιμα αρχαιολογικά ευρήματα που, κατά το παρελθόν, εκλάπησαν από “κατακτητές ή αποικιακούς αφέντες”.

Ο Τζούλιαν Σπάλντινγκ, πρώην επικεφαλής των μουσείων της Γλασκόβης, του Σέφιλντ και του Μάντσεστερ, συμφώνησε ότι το Βρετανικό Μουσείο θα πρέπει να επιστρέψει τα μάρμαρα του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Βρετανικό Μουσείο: “Νόμιμα τα αποκτήματα του Έλγιν”

Εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου επανέλαβε ότι τα μάρμαρα του λόρδου Έλγιν έχουν αποκτηθεί νόμιμα, με την έγκριση των οθωμανικών αρχών της εποχής.

“Δεν αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα σύγκρουσης ή βίας. Οι δραστηριότητες του Λόρδου Έλγιν διερευνήθηκαν διεξοδικά από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή το 1816 και βρέθηκαν εντελώς νόμιμες”, ανέφερε.

πηγή: Guardian