Κόσμος

Το Βρετανικό Μουσείο «μοιράζει» δεξιά κι αριστερά θραύσματα από τα Γλυπτά του Παρθενώνα – Το «όχι» της Αθήνας

Πως κινείται η ελληνική κυβέρνηση και τι «βλέπουν» ότι κρύβεται πίσω από την απόφαση των Βρετανών να «δανείζουν» τα κλεμμένα Γλυπτά σε άλλα μουσεία
Γλυπτά Παρθενώνα
Τα Γλυπτά του Παρθενώνα / (EUROKINISSI)
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Από τη μια ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Αντι Μπέρναμ, σφυρίζει προς το παρόν αδιάφορα όσον αφορά στο θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα από την άλλη το Βρετανικό Μουσείο δείχνει να έχει καταστρώσει ένα σχέδιο το οποίο θα οδηγήσει την Ελλάδα να αποδεχθεί μια συμφωνία, όχι επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενών αλλά δανεισμού.

Στο Βρετανικό Μουσείο αισθάνονται ως μόνοι ιδιοκτήτες των Γλυπτών του Παρθενώνα και τα «μοιράζουν» με τη μορφή δανεισμού σε άλλα μουσεία.

Για παράδειγμα, η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου συμφώνησε να στείλει στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φρανκφούρτης δύο θραύσματα γλυπτών που προέρχονται από τον αριστουργηματικό διάκοσμο του Παρθενώνα, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε έκθεση η οποία θα διαρκέσει από τις 18 Νοεμβρίου του 2026 μέχρι τις 25 Ιουλίου του 2027.

Οι Γερμανοί, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα.

Οι ίδιοι ζήτησαν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, να τους δανείσει κάποια εκθέματα και το Μουσείο της Ακρόπολης αλλά η απάντηση φυσικά ήταν αρνητική από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Μόλις δυο ημέρες πριν σε ερώτηση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και τη στάση της βρετανικής πλευράς, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι η ελληνική στρατηγική παραμένει σταθερή. «Δεν αναγνωρίζουμε κατοχή, κυριότητα και νομή στο Βρετανικό Μουσείο, στην αγγλική πλευρά. Θεωρούμε ότι τα Γλυπτά βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο ως προϊόν αρπαγής και μάλιστα βίαιης, με άμεση καταστροφή του μνημείου από το οποίο αφαιρέθηκαν, συν ότι αποτέλεσαν προϊόν οικονομικής συναλλαγής του Έλγιν», είπε.

Ανέφερε ακόμη ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει πως θα θέσει το ζήτημα στην πρώτη συνάντηση που θα έχει με τον Βρετανό ομόλογό του. «Εμείς συνεχίζουμε να διεκδικούμε. Έχουμε στρατηγική. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η στρατηγική που ανακοινώνεται παύει να είναι στρατηγική. Έχουμε τη στρατηγική μας και προχωρούμε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «χρειάζεται χρόνος» και πως «οι κόκκινες γραμμές είναι πάρα πολύ λεπτές, αλλά και πολύ ισχυρές και στις δύο πλευρές».

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