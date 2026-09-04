Λίντσεϊ Κλάνσι: Δεν συμφωνούν οι ένορκοι για τη μητέρα που κατηγορείται ότι σκότωσε τα 3 παιδιά της – «Ένας δεν ακολουθεί τον νόμο»

Σε αδιέξοδο βρίσκεται η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, της μητέρας από τη Μασαχουσέτη που κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, αφού οι ένορκοι παραμένουν διχασμένοι. Ο δικαστής τούς ζήτησε για ακόμη μία φορά να προσπαθήσουν να φτάσουν σε μία ομόφωνη απόφαση.

Την έκτη ημέρα των διαβουλεύσεων μετά τη δίκη στη Μασαχουσέτη η ένταση κλιμακώθηκε όταν η επικεφαλής των ενόρκων έστειλε σημείωμα στον δικαστή Γουίλιαμ Σάλιβαν, υποστηρίζοντας ότι ένας από τους ενόρκους αρνείται να ακολουθήσει τις οδηγίες του δικαστηρίου σχετικά με το κριτήριο της «εύλογης αμφιβολίας».

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Αυτή ήταν η εξέλιξη που προκάλεσε αναστάτωση μέσα στην αίθουσα, όταν η υπεράσπιση ζήτησε την απομάκρυνση του συγκεκριμένου ενόρκου. Ωστόσο, ο δικαστής απέρριψε το αίτημα και αποφάσισε ότι ο ένορκος θα παραμείνει στη διαδικασία και οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν. «Δεν θεωρώ σωστό να πάρω θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς των διαβουλεύσεων», δήλωσε ο δικαστής Σάλιβαν.

Το χρονικό της δολοφονίας των τριών παιδιών

Η 36χρονη Λίντσεϊ Κλάνσι αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού για τους θανάτους των παιδιών της: της 5χρονης Κόρα, του 3χρονου Ντόσον και του 8 μηνών Κάλαν. Τα παιδιά βρέθηκαν νεκρά στο υπόγειο του οικογενειακού σπιτιού στη Μασαχουσέτη στις 24 Ιανουαρίου 2023.

Η πρώην νοσηλεύτρια σε μαιευτήριο δεν αρνείται ότι στραγγάλισε τα δύο αγόρια και την κόρη της. Η υπεράσπισή της, ωστόσο, υποστηρίζει ότι εκείνη την περίοδο έπασχε από επιλόχεια ψύχωση και δεν μπορούσε να διακρίνει το σωστό από το λάθος.

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Εφόσον καταδικαστεί για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, η Κλάνσι αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής.

35 ώρες διαβουλεύσεων χωρίς απόφαση

Οι 12 ένορκοι, εννέα γυναίκες και τρεις άνδρες, έχουν ήδη συμπληρώσει περίπου 35 ώρες διαβουλεύσεων μετά από σχεδόν έξι εβδομάδες ακροαματικής διαδικασίας.

Το σώμα των ενόρκων είχε ενημερώσει δύο φορές στο παρελθόν τον δικαστή ότι δεν μπορούσε να καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση, ωστόσο η Πέμπτη ήταν η πρώτη ημέρα κατά την οποία εμφανίστηκαν ανοιχτές εντάσεις μεταξύ τους.

Ο δικηγόρος της Κλάνσι, Κέβιν Ρέντινγκτον, αποκάλυψε στο δικαστήριο ότι η επικεφαλής των ενόρκων είχε στείλει νέο σημείωμα στον δικαστή, αναφέροντας πως ένας ένορκος «αρνείται να ακούσει τον νόμο» σχετικά με την εύλογη αμφιβολία.

Ο Ρέντινγκτον και η εισαγγελέας Τζένιφερ Σπρέιγκ είχαν έντονη συζήτηση με τον δικαστή, με τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στην αίθουσα να παρατηρούν τις εκνευρισμένες εκφράσεις και κινήσεις του συνηγόρου υπεράσπισης.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος πλησίασε την Κλάνσι για να της εξηγήσει τι είχε συμβεί, σε μια εμφανώς φορτισμένη στιγμή.

Η Λίντσεϊ Κλάνσι, η οποία έχει μείνει παράλυτη από τη μέση και κάτω μετά την πτώση της από παράθυρο δεύτερου ορόφου, όταν προσπάθησε να αυτοκτονήσει μετά τη δολοφονία των παιδιών της, μεταφέρθηκε με αναπηρικό αμαξίδιο από τον δικηγόρο της για να συμμετάσχει στη συζήτηση με τον δικαστή.

Μετά το περιστατικό, ο δικαστής Σάλιβαν κάλεσε έναν προς έναν τους ενόρκους και τους υπέβαλε σε ερωτήσεις. Τους υπενθύμισε ότι για να υπάρξει καταδίκη θα πρέπει όλοι ομόφωνα να πιστεύουν, πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία, ότι η κατηγορούμενη είναι ένοχη.

«Ένας ένορκος δεν ακολουθεί τον νόμο»

Μετά την ακρόαση, ο Κέβιν Ρέντινγκτον δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το σημείωμα της επικεφαλής των ενόρκων ανέφερε πως υπάρχει ένας ένορκος που «αρνείται να ακούσει τον νόμο για την εύλογη αμφιβολία».

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι ζήτησε από τον δικαστή «να απομακρυνθεί ο ένορκος που αρνείται να δεχθεί τις οδηγίες του δικαστηρίου σχετικά με τον νόμο περί εύλογης αμφιβολίας».

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς σκέφτεται ο συγκεκριμένος ένορκος και δεν επιβεβαίωσε ότι η ψηφοφορία είναι 11-1, όπως είχε αναφερθεί νωρίτερα από την επικεφαλής των ενόρκων.Το ζήτημα αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου όταν το δικαστήριο συνεδριάσει την Παρασκευή στις 09:00 τοπική ώρα.

Σε περίπτωση που η Κλάνσι κριθεί αθώα λόγω έλλειψης ποινικής ευθύνης ή λόγω παραφροσύνης, μπορεί να οδηγηθεί σε κρατικό ψυχιατρικό νοσοκομείο.