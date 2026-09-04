Το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» έφτασε σκουριασμένο στην Ταϊλάνδη – Προβλήματα σε πλοίο και πλήρωμα μετά από 286 μέρες στη θάλασσα

Σε κακή κατάσταση φαίνεται να βρίκεται πλέον το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln», που έχει περάσει 286 συνεχόμενες μέρες εν πλώ και έφτασε την Τετάρτη (2/9/2026) στο λιμάνι της Πατάγια στην Ταϊλάνδη, τραβώντας τα βλέμματα.

Το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» μήκους 300 μέτρων φέρει εμφανή σημάδια από την εξαντλητική αποστολή του στη θάλασσα αφού είναι καλυμμένο πλέον από σκουριά. Οι ειδικοί εξηγούν ότι αυτό είναι αναμενόμενο μετά την παραμονή του πλοίου τόσες συνεχόμενες ημέρες στη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων του Περσικού Κόλπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η σκουριά στην ίσαλο γραμμή είναι συνηθισμένη σε πλοία που έχουν μείνει 60 ημέρες ή παραπάνω στη θάλασσα», είπε στο δίκτυο CNN ο Καρλ Σούστερ, απόστρατος πλοίαρχος και κυβερνήτης σε τρία αεροπλανοφόρα κλάσης Nimitz, όπως το «USS Lincoln».

Η αντιμετώπιση της σκουριάς δεν είναι δυνατή εν πλω και ειδικά κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Μέλη του πληρώματος θα πρέπει να κατασκευάσουν σκαλωσιές για την πραγματοποίηση αμμοβολής και τοποθέτησης δύο στρώσεων ειδικής αντισκωριακής μπογιάς φαιού χρώματος.

«Εκτιμώ ότι οι επισκευές για την αφαίρεση της σκουριάς θα απαιτήσουν 30 ημέρες. Κάποιες από τις εργασίες μπορούν να γίνουν στο αγκυροβόλιο της Πατάγια», λέει ο Σούστερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

REUTERS/Chalinee Thirasupa

Σκούριασε μετά από περίπου 10 μήνες στη θάλασσα

Το «USS Lincoln» έχει πλέον αγκυροβολήσει στο λιμάνι Λαμ Τσαμπάνγκ στον Κόλπο της Ταϊλάνδης, νοτίως της Μπανγκόκ μετά από 286 μέρες στα σύνορα του πολέμου.

Η παραμονή του αναμένεται να διαρκέσει 10 ημέρες, προκειμένου τα 5.000 μέλη του πληρώματος να ξεκουραστούν.

«Μόνο επισκευές υψηλής προτεραιότητας θα πραγματοποιηθούν στο αγκυροβόλιο. Η σκουριά στην πλώρη και στο πρωραίο τμήμα θα πρέπει να αφαιρεθεί, γιατί τα σημεία αυτά υφίστανται τη μεγαλύτερη καταπόνηση και απορροφούν τις περισσότερες διαβρωτικές ουσίες που βρίσκονται στη θάλασσα», λέει ο Σούστερ.

REUTERS/Chalinee Thirasupa

Μέρος της σκουριάς στο κατάστρωμα και στα υποφράγματα μπορεί να αντιμετωπισθεί εν κινήσει, αλλά οι επισκευές στην ίσαλο γραμμή απαιτούν ακινησία και ήρεμη θάλασσα. «Η σκουριά είναι σαν μεταδοτική ασθένεια. Εξαπλώνεται. Είναι καλύτερα να την αντιμετωπίζεις νωρίς ή θα έχεις πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα μπροστά σου. Εξασθενίζει στατικά κάθε ατσάλινη κατασκευή και πρέπει να αφαιρεθεί πριν γίνει απειλητική», λέει ο απόστρατος πλοίαρχος.

REUTERS/Chalinee Thirasupa

Τα προβλήματα στο πλήρωμα

Υπενθυμίζεται πως η μακρά αποστολή του «USS Abraham Lincoln» δεν εξάντλησε μόνο το πλοίο, αλλά και το πλήρωμά του.

Οι 286 ημέρες συνεχούς παρουσίας στη θάλασσα, μακριά από μια κανονική περίοδο ανάπαυσης και αποκατάστασης, συνοδεύτηκαν από αναφορές για εξάντληση των ναυτών, προβλήματα στο ηθικό, δυσκολίες στον ανεφοδιασμό, αλλά και σοβαρά περιστατικά που ανέδειξαν την πίεση μιας από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια αποστολές του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

El USS Abraham Lincoln, el portaviones estadounidense que ha sido objeto de polémica por las condiciones a bordo tras meses en el mar, llegó el miércoles tiempo local a una costa tailandesa, en lo que supone la primera visita a tierra firme para sus 5,000 tripulantes desde… pic.twitter.com/H9f8mgOcbr — N+ UNIVISION (@nmasunivision) September 2, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, απέρριψε τις ανησυχίες, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει ότι η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου «δεν ήταν αρκετά μεγάλη».

Η σκουριά δεν υπήρξε το μοναδικό πρόβλημα της επιχειρησιακής ανάπτυξης του «USS Lincoln». Συγγενείς ναυτών άρχισαν να λαμβάνουν απελπισμένα μηνύματα, στα οποία μέλη του πληρώματος διηγούνταν τις αποτρόπαιες συνθήκες διαβίωσης στο αεροπλανοφόρο. Προβλήματα στον ανεφοδιασμό οδήγησαν σε περιορισμό των μερίδων φαγητού, βλάβες σε υδραυλικά συστήματα έθεσαν εκτός λειτουργίας δεκάδες τουαλέτες και λουτρά, ενώ ένας ναύτης αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από το κατάστρωμα στα νερά του Κόλπου του Ομάν.

The USS Abraham Lincoln (CVN-72) at Thailand’s Laem Chabang Port, following 286 consecutive days at sea during its deployment in support of Middle East operations. https://t.co/Tw4yHtYBsT pic.twitter.com/35CnUcBaiL — Mohsin Ali (@Mohsin_o2) September 3, 2026

Αεροπλανοφόρο και Τραμπ

Τις ανησυχίες για την κατάσταση του αεροπλανοφόρου απέρριψε πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι η αποστολή του «USS Lincoln» δεν υπήρξε όσο μακρά θα έπρεπε.

Στην πρώτη θητεία του είχε καλέσει την ηγεσία του Ναυτικού να φροντίσει περισσότερο την εξωτερική εμφάνιση των πολεμικών πλοίων.

Πέρυσι, ο τότε υφυπουργός Ναυτικού Τζον Φέλαν είχε πει ότι ο Τραμπ τον καλούσε στο τηλέφωνο τα ξημερώματα σχολιάζοντας το πρόβλημα της σκουριάς στα πλοία. «Μου είχε πει επανειλημμένως: “Στο ναυπηγείο γρήγορα! Διορθώστε αυτή την αναθεματισμένη σκουριά”», είχε διηγηθεί ο Φέλαν.