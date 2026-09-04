Νέπαλ: Δύο εργάτες βρέθηκαν ζωντανοί 9 ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες – Η στιγμή που ανασύρονται από την υπόγεια σήραγγα

Όλο και περισσότερες ελπίδες γεννιούναι στο Νεπάλ για την εύρεση αγνοούμενων, αφού δύο εργάτες ανασύρθηκαν ζωντανοί από τη σήραγγα του πληγέντος υδροηλεκτρικού σταθμού Trishuli-3 στο Νεπάλ, σήμερα, Παρασκευή (4/9/2026), 9 ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες που έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 1.280 ανθρώπων.

Τις τελευταίες ώρες πολλοί διασώστες επιχειρούν στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στο Νεπάλ καθώς υπήρχαν από την αρχή ισχυρές πιθανότητες δεκάδες εργάτες να βρεθούν ζωντανοί μία εβδομάδα μετά τον εγκλωβισμό τους στην υπόγεια αίθουσα. Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός των θυμάτων κάνει λόγο για τουλάχιστον 1.280 νεκρούς και πάνω από 5.600 αγνοούμενους. Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι πάνω από 900 υπάλληλοι ή εργάτες σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Νεπάλ.

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Ανατριχίλα προκαλεί το γεγονός ότι ακούστηκαν φωνές μέσα από τις σήραγγες, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές στο CNN. Στη συνέχεια, οι διασώστες περιέγραψαν τη συγκλονιστική στιγμή κατά την οποία κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τους δύο άνδρες που είχαν επιζήσει.

Αφού αρχικά άκουσαν φωνές μέσα από τη σήραγγα, τούς φώναξαν: «Μην πανικοβάλλεστε, είμαστε εδώ για να σας διασώσουμε», σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Από το εσωτερικό της σήραγγας ακολούθησε μια «αμυδρή απάντηση»: «Εντάξει».

Οι δύο εργαζόμενοι που ανασύρθηκαν από τη σήραγγα του υδροηλεκτρικού σταθμού είναι ο Σαντζάι Σαχ, εργοδηγός μηχανολογίας και ο Καμπίρ Μαχαρτζάν, μηχανολογικός επόπτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του υπουργού Ενέργειας, Μπιράτζ Μπάκτα Σρέστα.

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#WATCH | Trishuli, Nepal | Rescue workers have rescued two persons from inside the tunnel of the Trishuli 3A hydropower project ten days after the floods struck Nepal on August 26



According to the rescue team, voices of more than one person were heard from inside the tunnel… pic.twitter.com/7AjhEgzP5I — ANI (@ANI) September 4, 2026

Αξιωματούχοι και διασώστες εκτιμούν ότι η κατάρρευση παγετώνα στις 26 Αυγούστου, σε περιοχές του ποταμού Τρισούλι, ενδέχεται να παγίδευσε τουλάχιστον 900 ανθρώπους σε σήραγγες που συνδέονται με έξι υδροηλεκτρικά έργα κατά μήκος του ποταμού.

«Ακούω από τις ειδήσεις ότι βρέθηκε ο αδελφός μου»

Ο Μαχαρτζάν δεν μπορεί να κινήσει τα χέρια και τα πόδια του, ενώ τα τραύματα του Σαχ δεν θεωρούνται σοβαρά, δήλωσε στο Reuters συνεργάτης του υπουργού Ενέργειας. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στο Κατμαντού, πρόσθεσε.

Ο Αμίρ Μαχαρτζάν, αδελφός του Καμπίρ, δήλωσε ότι δεν έχει λάβει ακόμη επίσημη ενημέρωση, αλλά του ζητήθηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο. «Ακούω από τις ειδήσεις ότι βρέθηκε ο αδελφός μου. Ολη η οικογένεια είναι πολύ χαρούμενη», δήλωσε ο Αμίρ.

#WATCH | Nepal | Rescue workers rescue one person from inside the tunnel of the Trishuli 3A hydel project



Video source: Nepali Army pic.twitter.com/H73CLoPhL5 — ANI (@ANI) September 4, 2026

Οι δυο διασωθέντες αναμενόταν να διακομιστούν το συντομότερο σε νοσοκομείο στην πρωτεύουσα Κατμαντού, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας.

Δεκάδες εργαζόμενοι αγνοούμενοι

Η συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης στον υδροηλεκτρικό σταθμό διεξάγεται ασταμάτητα, όλο το 24ωρο, υπό εξαιρετικά αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες. Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάνοιξης σήραγγας, προκειμένου να εντοπιστούν δεκάδες εργαζόμενοι που αγνοούνται.

«Οι διασώστες άκουσαν φωνές», δήλωσε στο CNN ο Μπίπιν Ρέγκμι, επικεφαλής της αστυνομίας στην πληγείσα από τις πλημμύρες περιοχή Νουβακότ, προσθέτοντας ότι ιατρική ομάδα κατευθυνόταν προς το σημείο.

Two hydropower workers in Nepal pulled out from tunnels buried by debris in catastrophic flooding more than a week ago, Nepali government ministers say pic.twitter.com/6oeJH1ooYe — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 4, 2026

Η σήραγγα που οδηγεί στο υπόγειο μηχανοστάσιο του υδροηλεκτρικού σταθμού, όπου εργάζονταν δεκάδες άνθρωποι όταν σημειώθηκε η καταστροφική πλημμύρα, έχει μήκος μεγαλύτερο των τεσσάρων χιλιομέτρων.

Η επιτυχία της επιχείρησης διάσωσης ήρθε τη στιγμή που οι ελπίδες για τη διάσωση των εργαζομένων στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι στο Νεπάλ —μεταξύ των οποίων βρίσκονται και εργαζόμενοι από την Κίνα, τη Νότια Κορέα και την Ινδία— είχαν αρχίσει να εξανεμίζονται.

Οι σήραγγες των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι «γεμάτες νερό» μετά τις πλημμύρες. Οπως ανέφερε, οι ομάδες διάσωσης καλούνται να λάβουν εξαιρετικά επικίνδυνες αποφάσεις, ακόμη και να ανατινάξουν «βράχους σε μέγεθος αυτοκινήτων», προκειμένου να φτάσουν στους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό.

«Διανοίγουμε τη σήραγγα και γνωρίζουμε ότι, κάτω από εμάς, πιθανότατα βρίσκονται άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους. Υπάρχει τεράστια ψυχολογική πίεση», σημείωσε ακόμη.