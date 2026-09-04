Πολύνεκρο πλήγμα σε γάμο στο νότιο Ιράν: «Πιθανό απευθείας χτύπημα» από αμερικανικά πυρομαχικά, δείχνει ανάλυση του Reuters

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, με πέντε νεκρούς και 70 τραυματίες σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ερευνούν ένα φονικό πλήγμα σε γαμήλια δεξίωση στο νότιο Ιράν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το οποίο σύμφωνα με ανάλυση που δημοσίευσε το Reuters φαίνεται πιθανό να οφείλεται σε απευθείας χτύπημα από αμερικανικά πυρομαχικά.

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Η έκρηξη που σημειώθηκε την Τρίτη (02.098.2026) στο νότιο Ιράν στη διάρκεια γαμήλιας δεξίωση είναι πιθανό να προήλθε από απευθείας πλήγμα αμερικανικών πυρομαχικών και όχι από εξοστρακισμό, σύμφωνα με ανάλυση ειδικών που εξέτασαν εικόνες και βίντεο τα οποία έχουν επαληθευτεί από το Reuters.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν αποδεχθεί την ευθύνη για το πλήγμα.

Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες (03.09.2026) στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ ερευνούν το περιστατικό. «Το ερευνούμε διότι προφανώς ενδιαφερόμαστε. Θέλουμε να μάθουμε», είπε χαρακτηριστικά. «Αν κάνουμε λάθη, ξανά, υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε εμάς και το Ιράν: όταν ο στρατός μας κάνει λάθη, μαθαίνει από αυτά για να προσπαθήσει να γίνει καλύτερος μέσα από αυτά», πρόσθεσε.

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Images from the site of a wedding ceremony in Bandar Kuhestak, Sirik County, which was targeted in a U.S. attack.#War #Iran https://t.co/qMSFBzyGUg pic.twitter.com/OCwQfWpWzW — IranView24 News Agency (@IranView24) September 1, 2026

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχει ενημερωθεί για τις αναφορές του Ιράν, αλλά υπογράμμισε ότι «δεν στοχοθετεί ποτέ αμάχους».

Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο της διατήρησης της ανωνυμίας του δήλωσε ότι η κυβέρνηση ερευνά διάφορα σενάρια αναφορικά με το περιστατικό, μεταξύ των οποίων αν προκλήθηκε από αμερικανικό πλήγμα, από κάποιου είδους εξοστρακισμό ιρανικού πυραύλου αντιαεροπορικής άμυνας ή από έναν πύραυλο που παρεξέκλινε της πορείας του.

Το Reuters έδειξε βίντεο και εικόνες από το περιστατικό σε τέσσερις εμπειρογνώμονες στρατιωτικών όπλων, οι οποίοι δήλωσαν ότι οι ζημιές που παρατηρούν συνάδουν με άμεσο πλήγμα και όχι με δευτερεύουσες ζημιές από εξοστρακισμό πυρομαχικών.

Τρεις από τους ειδικούς εκτίμησαν ότι τα πυρομαχικά είναι πιθανό να προέρχονται από αμερικανικό όπλο και όχι από ιρανικό πύραυλο αντιαεροπορικής άμυνας που παρεξέκλινε της πορείας του. Ένας από τους ειδικούς σημείωσε ότι το όπλο μπορεί απλώς να έχασε τον στόχο του.

Το περιστατικό αυτό στη γαμήλια τελετή σημειώθηκε περίπου έξι μήνες αφού πύραυλος κατέστρεψε δημοτικό σχολείο στο Ιράν, ένα πλήγμα που κόστισε τη ζωή σε 175 παιδιά και εκπαιδευτικούς.

Το Reuters έχει μεταδώσει στο παρελθόν ότι προκαταρκτική, εσωτερική έρευνα του αμερικανικού στρατού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ είναι πιθανό να ευθύνονται για το πλήγμα αυτό. Το Πεντάγωνο δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της έρευνάς του.

Footage shows the aftermath of a U.S. airstrike on a wedding venue in Bandar Kuhestak, Sirik County, southern Iran.



According to Iranian state media, 35 people sustained serious injuries, while four fatalities have been confirmed, including one child and one woman.



Debris… pic.twitter.com/3qGWlcSyIt — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 1, 2026

«Μετέτρεψαν τη χαρά των ανθρώπων σε πένθος»

Στο μεταξύ χθες Πέμπτη η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι μια 22χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματα τα οποία υπέστη σε αυτό πλήγμα, ανεβάζοντας σε πέντε τον αριθμό των νεκρών. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι σχεδόν 70 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή.

Επίσης χθες πραγματοποιήθηκε η κηδεία τεσσάρων από τα θύματα του πλήγματος.

Σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Mehr, ένα φορτηγάκι μετέφερε ένα φέρετρο το οποίο ήταν σκεπασμένο με την ιρανική σημαία κάτω από έναν θόλο από φύλλα φοίνικα.

Δημοσιογράφος που στεκόταν μπροστά από το φορτηγάκι δήλωσε: «Αυτή είναι η σορός του μάρτυρα Αμίρ- Μοχάμεντ Καριμί, ένα 4χρονο παιδί που πέθανε ως μάρτυρας σε επίθεση του εγκληματικού αμερικανικού καθεστώτος εναντίον του νότιου τμήματος της χώρας».

Άλλα βίντεο από τις κηδείες δείχνουν πλήθος να πετά πέταλα λουλουδιών στον αέρα, την ώρα που από ένα μεγάφωνο ακούγεται πένθιμη μουσική.

«Αν ήταν στρατιωτική τοποθεσία, δεν θα ήταν τόσο επώδυνο. Ήταν μια γαμήλια τελετή. Μετέτρεψαν τη χαρά των ανθρώπων σε πένθος», δήλωσε ένας κάτοικος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.