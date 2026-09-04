Ο Τραμπ τα έβαλε ξανά με την Ευρώπη για Ιράν και μεταναστευτικό: «Έσωσα τη Βρετανία από ιρανική επίθεση με πυρηνικά»

Ως σωτήριας της Βρετανίας, εμφανίστηκε την Πέμπτη (03.09.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο 80χρονος Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως με την επίθεση που εξαπέλυσαν το Φεβρουάριο ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, έσωσε τη Βρετανία από επίθεση με πυρηνικά. Ταυτόχρονα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της βρετανικής κυβέρνησης, κατηγορώντας την για τη μη εμπλοκή της στον πόλεμο.

Σε συνέντευξή του στο συντηρητικό βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο GB News, ο Ντόναλντ Τραμπ, πέρα από το Ιράν μίλησε και για τις μεταναστευτικές ροές στη Βρετανία. Κατέκρινε πως υπάρχουν περιοχές στο Λονδίνο όπου «δεν πας» καθώς η αστυνομία «φοβάται» να κάνει περιπολίες.

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Δε δίστασε να επιτεθεί για πολλοστή φορά εναντίον του δημάρχου της βρετανικής πρωτεύουσας Σαντίκ Καν, που χαρακτήρισε «ρυπαρό τύπο».

Δικαιολογώντας τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ο Ρεπουμπλικάνος τόνισε πως «σώζω και τη δική σας χώρα από την απειλή επίσης. Διότι αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, είναι πιθανότερο να το χρησιμοποιούσε στην Ευρώπη», καθώς φτάνουν σε αυτή «οι πυραυλικές δυνατότητές της», παρά εναντίον των ΗΠΑ, όπου «δεν φτάνουν». «Σώζω τη χώρα σας από το πρόβλημα διότι (οι Ιρανοί) θα το χρησιμοποιούσαν», επέμεινε.

Η Τεχεράνη αρνείται για δεκαετίες πως επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

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Στην ίδια συνέντευξη, ο Αμερικανός πρόεδρος στηλίτευσε ξανά τον δισταγμό του Λονδίνου επί των ημερών του πρώην πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ να εμπλακεί στον πόλεμο, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Ουάσιγκτον ίσως πάψει να υποστηρίζει τη Βρετανία για τη νησιά Φόκλαντς, ή Μαλβίνας όπως είναι γνωστό το αρχιπέλαγος αυτό στην Αργεντινή.

Συμπλήρωσε «μην ξεχνάτε, μεγάλο μέρος του πετρελαίου σας έρχεται από το στενό του Ορμούζ, και δεν ήσασταν εκεί να με βοηθήσετε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την προειδοποίησή του εναντίον της απειλής που εγείρει κατ’ αυτόν η μετανάστευση στη Βρετανία και η πολιτική της κυβέρνησης ως προς την ενέργεια, μιλώντας για επαπειλούμενη «καταστροφή».

«Αν δεν σταματήσετε τον κόσμο που έρχεται μαζικά στη χώρα σας απ’ όλο τον κόσμο, δεν θα σας μείνει χώρα. Αν πάτε στο Λονδίνο, το Λονδίνο είναι πολύ διαφορετικό μέρος. Έχετε φρικτό δήμαρχο. Είναι ρυπαρός τύπος, ρυπαρό άτομο. Είναι πολύ κακός δήμαρχος. Έχετε έγκλημα που είναι πολύ ψηλά, και το Λονδίνο είναι πολύ διαφορετικό μέρος απ’ ό,τι ήταν πριν από 15 ή 20 χρόνια».

«Έχετε μέρη στο Παρίσι και στο Λονδίνο όπου δεν θέλει να πάει καν η αστυνομία (…) Δεν υπάρχει νόμος και τάξη. (Οι αστυνομικοί) φοβούνται να πάνε εκεί. Φοβούνται, ή, ξέρετε, δεν θέλουν να χάσουν τη ζωή τους».

Πηγή προσκείμενη στον δήμαρχο της βρετανικής πρωτεύουσας απάντησε μερικές ώρες αργότερα στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου μιλώντας στο Press Association· πρόσαψε στον Ντόναλντ Τραμπ πως έχει «εμμονή» με τον Σαντίκ Καν.

«Οι δείκτες της εγκληματικότητας έχουν υποχωρήσει σε όλο το Λονδίνο», και «τα βίαια εγκλήματα είναι πολύ λιγότερα απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε μεγαλούπολη των ΗΠΑ», αντέτεινε.

Η βρετανική πρωτεύουσα παραμένει «πολυποίκιλη, πολυπολιτισμική και ακμάζουσα παγκόσμια πόλη — η καλύτερη πόλη στον κόσμο. Ο Τραμπ απλά δεν χωνεύει την επιτυχία μας».

Τζέι Ντι Βανς: «Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ είναι ομαλή»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έκρινε την Πέμπτη ότι η σύγκρουση με το Ιράν, η οποία προκαλεί εντεινόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς αμερικανούς ψηφοφόρους, καθώς πλησιάζουν κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, δεν είναι «πόλεμος». Υποστήριξε επίσης ότι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει «σχεδόν» επανέλθει στην ομαλότητα.

Την ώρα που, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να σταματήσει τη σύρραξη με το Ιράν, ο αντιπρόεδρός του προσπάθησε να υποβαθμίσει την πρόσφατη νέα αναζωπύρωση των εχθροπραξιών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

«Δεν θα το έλεγα πόλεμο αυτό. Αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών», δήλωσε παρότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν κύματα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν δυο φορές τις τελευταίες ημέρες.

Μια από τις αμερικανικές επιθέσεις, που η Τεχεράνη ορκίστηκε πως θα εκδικηθεί, σκότωσε 4 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους εν μέσω γάμου.

Ο Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο / REUTERS/Jonathan Ernst

«Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν κάνουν στ’ αλήθεια αξιόπιστο απολογισμό του τι έχει συμβεί στη σύγκρουση μέχρι τώρα, επομένως αντιμετωπίζω με μεγάλο σκεπτικισμό το ζήτημα αυτό», είπε ο Τζέι Ντι Βανς ερωτηθείς για το συγκεκριμένο πλήγμα, προσθέτοντας μολαταύτα ότι οι ΗΠΑ διενεργούν «έρευνα σε βάθος».

Ο 42χρονος ρεπουμπλικάνος αρνήθηκε να πει πότε αναμένει το τέλος των εχθροπραξιών.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει εδώ και μερικές ημέρες στο ότι οι διελεύσεις πλοίων έχουν αυξηθεί, κατ’ αυτήν, στο στενό του Ορμούζ, κι ο κ. Βανς το επανέλαβε χθες.

«Αν γυρίσετε τρεις μήνες πίσω, πόσο πετρέλαιο και αέριο έβγαιναν από το στενό του Ορμούζ» εν μέσω «ιρανικών απειλών; Σχεδόν καθόλου».

«Τώρα, έχουμε σχεδόν επιστρέψει στην κατάσταση πριν από τη σύγκρουση», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

«Έχουμε μεγάλο έλεγχο στο στενό του Ορμούζ. Φροντίζουμε να περνάνε 30, 40 πλοία κάθε νύχτα», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο βρετανικό συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο GB News που μεταδόθηκε χθες.

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ από την πλευρά του αναφέρθηκε σε 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που πέρασαν από το στενό, ενώ ο κ. Τραμπ μοιράστηκε μέσω Truth Social γράφημα που κάνει λόγο για 18 εκατ. βαρέλια την ημέρα, επίπεδο σχεδόν ίσο με τα 20 εκατ. βαρέλια που πέρναγαν καθημερινά από τη θαλάσσια οδό προπολεμικά.