Το Χόλιγουντ στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ: Εκατοντάδες αστέρες καταδικάζουν το κόψιμο της εκπομπής

Διάσημοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ και του Μπρόντγουεϊ, συμπεριλαμβανομένων των Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μπεν Άφλεκ, Τζένιφερ Άνιστον, Σελένα Γκόμεζ, Λιν-Μάνουελ Μιράντα, Τομ Χανκς και Μέριλ Στριπ, δεν μένουν σιωπηλοί και παροτρύνουν τους κατοίκους των ΗΠΑ «να αγωνιστούν για την υπεράσπιση και τη διατήρηση των συνταγματικά προστατευόμενων δικαιωμάτων μας» με αφορμή την αναστολή της βραδινής εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!», με παρουσιαστή τον Τζίμι Κίμελ.

Εκατοντάδες αστέρες του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου, καθώς και κωμικοί, σκηνοθέτες και συγγραφείς, περισσότεροι από 430, πρόσθεσαν τη Δευτέρα (22/9/2025) τα ονόματά τους σε μια ανοιχτή επιστολή που συνέταξε η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών, η οποία αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζουν «μια σκοτεινή στιγμή για την ελευθερία του λόγου». Αυτό που πυροδότησε αυτές τις αντιδράσεις είναι η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ εξαιτίας των σχολίων του για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ.

Η κίνηση αυτή έρχεται μάλιστα λιγότερο από μια εβδομάδα αφότου το ABC ανέστειλε την εκπομπή αυτή. Ο τηλεοπτικός κολοσσός προχώρησε σε αυτή την απόφαση, όταν μια ομάδα σταθμών που συνδέονται με το ABC δήλωσε ότι δεν θα μετέδιδε το «Jimmy Kimmel Live!», με αποτέλεσμα η Walt Disney Co. να αποσύρει την εκπομπή λίγο πριν την προβολή της την Τετάρτη (17/9/2025), προκαλώντας θύελλα συζητήσεων για την ελευθερία του λόγου.

«Ανεξάρτητα από την πολιτική μας τοποθέτηση ή από το αν ασχολούμαστε με την πολιτική ή όχι, όλοι αγαπάμε τη χώρα μας», αναφέρει η επιστολή. «Συμμεριζόμαστε επίσης την πεποίθηση ότι οι φωνές μας δεν πρέπει ποτέ να φιμώνονται από αυτούς που βρίσκονται στην εξουσία – γιατί αν συμβεί σε έναν από εμάς, συμβαίνει σε όλους μας».

Η λίστα των υπογραφόντων περιλαμβάνει τον προ ολίγων ημερών βραβευμένο με Emmy Νόα Γουάιλ, την υποψήφια για Όσκαρ Φλόρενς Πιού, τον κωμικό Ντέιβιντ Κρος, την βραβευμένη με Tony Κέλι Ο’ Χάρα, τη βετεράνο ηθοποιό Μόλι Ρίνγκγουολντ καθώς και τους Πέδρο Πασκάλ, Μπίλι Κρίσταλ, Νέιθαν Λέιν, Κέρι Ουάσινγκτον και Κέβιν Μπέικον.

«Αυτή είναι η στιγμή να υπερασπιστούμε την ελευθερία του λόγου σε όλο το έθνος μας. Ενθαρρύνουμε όλους τους Αμερικανούς να ενωθούν μαζί μας, μαζί με την ACLU, στον αγώνα για την υπεράσπιση και τη διατήρηση των συνταγματικά προστατευόμενων δικαιωμάτων μας», καταλήγει η επιστολή.

Τη Δευτέρα (22/9/2025) επίσης η πρωινή εκπομπή «The View» του ABC, σχολίασε το θέμα, κάτι το οποίο είχε αποφύγει να κάνει επί δύο ημέρες μετά την αναστολή της εκπομπής του Κίμελ. Η συμπαρουσιάστρια Γούπι Γκόλντμπερ άνοιξε την εκπομπή λέγοντας: «Κανείς δεν μας φιμώνει» και μαζί με τους συν-παρουσιαστές της καταδίκασαν την απόφαση της Disney.

«Δεν καταλαβαίνω πώς σε αυτή τη χώρα, όπου η Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος έγινε για να εγγυηθεί την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία του λόγου, πώς η ίδια η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το βάρος και την εξουσία της για να εκφοβίζει και να τρομάζει τους ανθρώπους μέχρι να φιμώσουν», δήλωσε η Άνα Ναβάρο.

Η πιο συντηρητική φωνή της εκπομπής, η Αλίσα Φάρα Γκρίφιν, είπε: «Η Πρώτη Τροπολογία είναι η πρώτη για κάποιο λόγο, επειδή πρέπει να είσαι σε θέση να θεωρείς υπόλογους αυτούς που βρίσκονται στην εξουσία».

Η Γκόλντμπεργκ εξήγησε επίσης ότι η εκπομπή αρχικά δίσταζε να συζητήσει το θέμα «για να δει αν ο Τζίμι επρόκειτο να πει κάτι γι’ αυτό πρώτα» και πρόσθεσε ότι το «The View» ακολούθησε την ίδια προσέγγιση όταν έγινε γνωστό η ακύρωση του «The Late Show with Stephen Colbert» του CBS.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έως τώρα, ο Τζίμι Κίμελ δεν έχει κάνει κάποια δήλωση για την αναστολή που επιβλήθηκε στην εκπομπή του.