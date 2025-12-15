Νεκρός ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ – Δολοφονήθηκαν από τον γιο τους

Ένα άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε στο Χόλιγουντ καθώς όπως αποκαλύφθηκε ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους.

Ο Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι στο σπίτι τους στο Χόλιγουντ ενώ στο σημείο του εγκλήματος βρέθηκε και το μαχαίρι.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του People, δράστης της δολοφονίας θεωρείται ο γιος του ζευγαριού, Νικ, ο οποίος ήταν χρήστης ναρκωτικών και ζούσε ως άστεγος για χρόνια.

Όλα αποκαλύφθηκαν την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, περίπου στις 3:30 μ.μ., όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες κλήθηκε σε ένα σπίτι για να παράσχει ιατρική βοήθεια. Εκεί οι διασώστες βρήκαν έναν άνδρα, 78 ετών, και μια γυναίκα, 68 ετών, νεκρούς. Πηγές επιβεβαιώνουν ότι τα θύματα ήταν ο Ρομπ και η Μισέλ.

Ο Ρομπ είναι σκηνοθέτης, παραγωγός και ηθοποιός, του οποίου η καριέρα περιλαμβάνει μερικές από τις πιο αγαπημένες ταινίες του Χόλιγουντ — από το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1984, This Is Spinal Tap , μέχρι τις ταινίες Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally… (1989), Misery (1990) και A Few Good Men (1992).

Έγινε αρχικά διάσημος για τον ρόλο του ως Μάικ στην τηλεοπτική κωμική σειρά του Νόρμαν Ληρ, «All in the Family» .

Ο Ρομπ γεννήθηκε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης το 1947. Ο πατέρας του ήταν ο θρυλικός κωμικός Καρλ Ράινερ και η μητέρα του ήταν η ηθοποιός και τραγουδίστρια Εστέλ Λεμπόστ .

Ο Ρομπ και η Μισέλ γνωρίστηκαν όταν ο Ρομπ σκηνοθέτησε την ταινία « Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989 πριν αποκτήσει τρία παιδιά.