Τορόντο: Αυξάνονται οι νεκροί από το μακελειό! 29 χρονών ο αδίστακτος πιστολέρο – video

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής (22.07.2018) στην ελληνική συνοικία στο Τορόντο του Καναδά! Ένας μαυροντυμένος άντρας φορώντας ένα μεγάλο καπέλο περπατούσε στον δρόμο Danforth… όταν ξαφνικά άνοιξε πυρ έξω από το εστιατόριο σκοτώνοντας δυο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 12 (ανάμεσά τους ένα κορίτσι 9 ετών που είναι σε κρίσιμη κατάσταση) πριν πέσει νεκρός.

Μία γυναίκα πέθανε αμέσως μετά την επίθεση ενώ ένας τραυματίας υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα του λίγες ώρες αργότερα. Μυστήριο καλύπτει τα κίνητρα του δράστη που έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών!

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν νεαρό άντρα 29 ετών! Ωστόσο, κανείς δεν ξέρει κάτι παραπάνω ενώ άγνωστα παραμένουν και τα κίνητρα του πιστολέρο… που ήθελε να σκορπίσει τον θάνατο μιας και πυροβόλησε πολλές φορές.

Είναι η σοκαριστική στιγμή της ένοπλης επίθεσης στο Τορόντο. Ένας μαυροφορεμένος άνδρας με καπέλο εμφανίζεται να σηκώνει όπλο και με απόλυτη ψυχραιμία να ανοίγει πυρ.

Οι πυροβολισμοί που ακολουθούν «παγώνουν» το αίμα. Τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης στην ελληνική συνοικία του Τορόντο κατέγραψε κάτοικος της περιοχής και το video δεν άργησε να κάνει το γύρο του κόσμου.

Ανέβηκε πρώτα στο Instagram και στη συνέχεια παντού.

Δείτε τη σοκαριστική στιγμή της επίθεσης



Super raw & clear Video of #Toronto #Danforth shooter via @arilanise on Instagram. pic.twitter.com/6cbrDFHSOX

— Stilez (@stilez) July 23, 2018